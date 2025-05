Ricerca pubblicato il bando Galileo 2026 | incentivi alla mobilità tra Italia e Francia

bando Galileo 2026, un'iniziativa promossa dall'Università Italo Francese, in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca Italiano e i ministeri francesi dell'Istruzione Superiore e degli Affari Esteri.Il programma finanzia progetti di Ricerca congiunti tra Italia e Francia, favorendo lo scambio di conoscenze e la mobilità tra Ricercatori dei due Paesi.Il bando è rivolto a gruppi di Ricerca attivi presso istituzioni universitarie o enti di Ricerca Italiani e francesi, escludendo candidature individuali di singoli docenti, Ricercatori o dottorandi. Particolare attenzione è riservata alla partecipazione di giovani Ricercatori, dottorandi e assegnisti di Ricerca post-doc, con l'obiettivo di favorire la crescita delle nuove generazioni di studiosi.I progetti devono essere presentati congiuntamente dai coordinatori Italiani e francesi e avere una durata massima di due anni.

