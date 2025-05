Ricerca le erbe aromatiche di Aism tornano in piazza per lotta alla sclerosi multipla

Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) tornano con l'iniziativa 'erbe aromatiche'. Saranno presenti nei punti di solidarietà distribuendo kit contenenti una selezione di 2 piantine in cambio di una donazione di 12 euro. Dal timo al timo al limone, dall'origano al .L'articolo Ricerca, le erbe aromatiche di Aism tornano in piazza per lotta alla sclerosi multipla proviene da Webmagazine24.

