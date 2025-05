Ricci Inter il Milan si intromette | Cairo ha chiesto questa super cifra!

Ricci Inter, ora il Milan si intromette nella trattativa, il patron granata Urbano Cairo ha chiesto questa super cifra, i dettagliCome riportato da calciomercato.com, Il Milan è Interessato a Samuele Ricci, il centrocampista del Torino. In tutto ciò, la candidatura dell'ex Lazio Maurizio Sarri alla panchina rossonera potrebbe favorire l'acquisto del giocatore, dal momento che lo stesso Sarri sembrerebbe apprezzare molto le qualità del granata di Paolo Vanoli.Tuttavia, la dirigenza del Milan e quella del Torino hanno visioni diverse sul prezzo del cartellino del giocatore. Il Diavolo sarebbe disposto a pagare tra i 25 e i 30 milioni di euro, mentre il presidente del Torino, Urbano Cairo, spera di ottenere almeno 40 milioni di euro. questa differenza di valutazione potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per la trattativa.

