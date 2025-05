Ribaltone Napoli colpo di scena Conte | non si torna più indietro

Napoli giocherà domani sera in trasferta contro il Lecce, ma prima per il team di Conte bisogna registrare un colpo di scena davvero importante. Il Napoli di Antonio Conte ha ottenuto un successo importante domenica scorsa contro il Torino. Con questa vittoria, visto anche il ko dell’Inter contro la Roma di Claudio Ranieri, gli azzurri infatti si sono portati in vetta da soli con tre punti di vantaggio sulla ‘Beneamata’ a quattro giornate dalla conclusione del campionato.Ribaltone Napoli, colpo di scena Conte: non si torna più indietro (Ansa Foto) tvplay.itArchiviato il match contro il Torino, quindi, il Napoli è atteso da una trasferta molto insidiosa. Domani sera, esattamente alle ore 18.00, gli azzurri giocheranno infatti allo Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo. 🔗 Tvplay.it - Ribaltone Napoli, colpo di scena Conte: non si torna più indietro Ilgiocherà domani sera in trasferta contro il Lecce, ma prima per il team dibisogna registrare undidavvero importante. Ildi Antonioha ottenuto un successo importante domenica scorsa contro il Torino. Con questa vittoria, visto anche il ko dell’Inter contro la Roma di Claudio Ranieri, gli azzurri infatti si sono portati in vetta da soli con tre punti di vantaggio sulla ‘Beneamata’ a quattro giornate dalla conclusione del campionato.di: non sipiù(Ansa Foto) tvplay.itArchiviato il match contro il Torino, quindi, ilè atteso da una trasferta molto insidiosa. Domani sera, esattamente alle ore 18.00, gli azzurri giocheranno infatti allo Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo. 🔗 Tvplay.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena - In casa Napoli, in attesa della gara di sabato prossimo contro la Lazio, bisogna segnalare un ribaltone deciso da Conte. Il Napoli, dopo aver vinto ben sette partite consecutive, ha frenato un po’ in campionato. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, hanno prima pareggiato allo Stadio Olimpico con la Roma e poi con l’Udinese al Maradona. Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena (Ansa Foto) tvplay. 🔗tvplay.it

Ribaltone Napoli, è successo prima dell’Inter: che colpo di scena - In casa Napoli, in attesa del match con l’Inter, bisogna registrare un importantissimo ribaltone di Antonio Conte. Dopo un mese di febbraio davvero traumatico, vedi i tre pareggi rimediati ed il ko con il Como, il Napoli di Antonio Conte è ormai pronto per una gara davvero fondamentale. Tra circa tre ore, infatti, gli azzurri ospiteranno l’Inter di Simone Inzaghi allo Stadio Diego Armando Maradona. 🔗tvplay.it

Ribaltone Napoli, ballottaggio deciso: il colpo di scena - Arriva la notizia inaspettata, tifosi sorpresi dal possibile colpo di scena alla vigilia della sfida contro il Bologna. La squadra di Antonio Conte si prepara a vivere una sfida che potrebbe essere più importante del previsto per diversi motivi: il Napoli non vince due gare consecutive da gennaio e, considerato il pareggio dell’Inter a Parma, una vittoria porterebbe gli azzurri a un solo punto dalla vetta. 🔗spazionapoli.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meteo, il ribaltone previsto da Giuliacci: Colpo di scena il prossimo weekend | .it; Ribaltone Napoli, colpo di scena Conte: non si torna più indietro; Ribaltone Osimhen, tradimento in atto: che colpo di scena per Juve e Napoli; Ribaltone Osimhen colpo di scena Juve | l’annuncio non lascia dubbi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ribaltone Osimhen, tradimento in atto: che colpo di scena per Juve e Napoli - Osimhen, in prestito secco al Galatasaray ma ancora legato contrattualmente al Napoli, non ha ancora fatto chiarezza sul suo futuro e si susseguono numerosissime voci per la sua prossima squadra. Vist ... 🔗informazione.it

Colpo di scena Napoli, doppio ribaltone per Monza: le scelte di Conte - In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un importante colpo di scena. Il Napoli di Antonio Conte è pronto per giocare un’altra gara molto importante. Sabato sera, infatti, i partenopei giocherann ... 🔗informazione.it

Napoli, colpo di scena! Zazzaroni: “Addio Conte, vi dico che…” / News - Il paradosso in casa Napoli: l’ossessione del futuro con l’esigenza del presente. Nonostante il ko contro il Como, la squadra azzurra è appigliata all’Inter ad un solo punto di distanza ... 🔗msn.com