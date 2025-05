Ribaltone Inter Inzaghi è pronto alla rivoluzione | l’obiettivo è uno solo

Inter di Simone Inzaghi, dopo il pari con il Barcellona, bisogna segnalare un Ribaltone clamoroso. Il Napoli, con il sorpasso all’Inter avvenuto nella precedente giornata di campionato, ha finalmente agguantato il primo posto in classifica, quando mancano ormai quattro giornate alla fine della Serie A. I ragazzi di Antonio Conte, grazie al successo per 2-0 maturato nei 90 minuti contro il Torino, ora devono completare l’opera ottenendo almeno 10 degli ultimi 12 punti disponibili, per conquistare il quarto (insperato) scudetto della propria storia.L’Inter, dal suo canto, si trova costretta ad inseguire, con un occhio sempre più indirizzato verso la Champions League. Mister Simone Inzaghi è chiamato ad effettuare ampio turnover nella complessa sfida all’Hellas Verona, invischiato nella lotta salvezza, nel match valido per la 35esima giornata di Serie A. 🔗 Spazionapoli.it - Ribaltone Inter, Inzaghi è pronto alla rivoluzione: l’obiettivo è uno solo Nell’di Simone, dopo il pari con il Barcellona, bisogna segnalare unclamoroso. Il Napoli, con il sorpasso all’avvenuto nella precedente giornata di campionato, ha finalmente agguantato il primo posto in classifica, quando mancano ormai quattro giornatefine della Serie A. I ragazzi di Antonio Conte, grazie al successo per 2-0 maturato nei 90 minuti contro il Torino, ora devono completare l’opera ottenendo almeno 10 degli ultimi 12 punti disponibili, per conquistare il quarto (insperato) scudetto della propria storia.L’, dal suo canto, si trova costretta ad inseguire, con un occhio sempre più indirizzato verso la Champions League. Mister Simoneè chiamato ad effettuare ampio turnover nella complessa sfida all’Hellas Verona, invischiato nella lotta salvezza, nel match valido per la 35esima giornata di Serie A. 🔗 Spazionapoli.it

Inter, pronto Bastoni: ma Inzaghi ha il piano B – TS - L’Inter fa visita al Bayern Monaco. Simone Inzaghi ha già scelto chi giocherà in difesa, con il piano B pronto a sostituire le prime scelte scrive Tuttosport. RITORNO – Simone Inzaghi è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione prima della partenza per la Germania. In difesa arriva la prima conferma, con Francesco Acerbi – scrive Tuttosport – che partirà dal primo minuto e proverà a ingabbiare Harry Kane. 🔗inter-news.it

Inter-Bayern Monaco, tutto pronto per la sfida decisiva: la formazione di Inzaghi - L’Inter è pronta a giocarsi il passaggio alle semifinali di Champions League. Domani sera, alle ore 21:00, i nerazzurri ospiteranno il Bayern Monaco a San Siro per il ritorno dei quarti di finale, forti del 2-1 ottenuto nella gara d’andata all’Allianz Arena. Un risultato prezioso, ma che non permette cali di tensione contro un avversario ferito ma mai domo come la squadra tedesca. LA PROBABILE FORMAZIONE – Simone Inzaghi va verso la conferma della formazione che ha espugnato Monaco, con un solo cambio: sulla corsia sinistra torna titolare Federico Dimarco, pienamente recuperato, al posto di ... 🔗inter-news.it

Ribaltone Inter, adesso Inzaghi sorride: cambia tutto verso il Napoli! - Sono minuti molto importanti in casa Inter. Da Appiano Gentile giungono notizie delicate in vista della prossima sfida contro il Napoli. Manca sempre meno alla super sfida Scudetto tra Napoli e Inter. Il match andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona e potrebbe essere uno spartiacque importante verso il tricolore. Ad oggi, il primo posto in classifica è occupato dai nerazzurri, ma non è detta l’ultima parola. 🔗spazionapoli.it

Inzaghi lascia subito l’Inter: erede bomba in Serie A - Inzaghi lascia subito l'Inter: clamorosa indiscrezione. Se il tecnico dovesse fallire nel match contro la Roma il cambio potrebbe essere imminente. E c'è già l'erede ... 🔗asromalive.it

Ribaltone Inter, offerta che non si può rifiutare per Lautaro: oltre 130 milioni - Il capitano dell’Inter è ... da Simone Inzaghi. L’Arsenal ha prepotentemente poggiato gli occhio sul centravanti. Si parla di una cifra pazzesca che i gunners potrebbero spendere per portare ... 🔗spaziointer.it

Inter, Inzaghi recupera pezzi importanti: un big pronto al ritorno in campo - (Fantacalcio) L’Inter di Simone Inzaghi si aggiudica il primo round ... sta recuperando dall'ultimo infortunio, ed è pronto per rientrare in gruppo. (FC Inter 1908) Rivivi la diretta! 🔗informazione.it