Rialzo dei mercati azionari europei | Francoforte e Milano in testa

Il rasserenamento del clima sui dazi e i dati macroeconomici dagli Stati Uniti hanno aiutato i mercati azionari del Vecchio continente a chiudere la settimana in chiaro Rialzo. La Borsa migliore è stata quella di Francoforte, che ha concluso con un aumento del 2,5%, seguita da Parigi in crescita del 2,3% e da Amsterdam salita del 2,2%.Ottima seduta anche per la Borsa di Milano, che ha visto l'indice Ftse Mib segnare un aumento finale dell'1,92% a 38.327 punti. Più caute Madrid e Londra, che hanno segnato comunque una crescita rispettivamente dell'1,2 e dell'1,1%. Calmo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni a 111 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,63%. Solido l'euro, che sale leggermente contro il dollaro a quota 1,132.Sul fronte dell'energia, il gas è salito sul mercato di Amsterdam del 2,8% a 33 euro al Megawattora, mentre il petrolio è debole sotto i 59 dollari al barile.

Mercati azionari europei in rialzo, Francoforte e Milano al top - Mercati azionari del Vecchio continente in leggero rialzo dopo l'avvio faticoso di Wall street e la raffica dei dati macroeconomici dagli Stati Uniti, a partire dall'indice Ism manifatturiero sceso in marzo a 49 punti dai 50,3 di febbraio. La Borsa migliore è quella di Francoforte che sale dello 0,9%, con Milano in rialzo dello 0,8%, mentre Parigi e Madrid salgono di oltre mezzo punto percentuale. 🔗quotidiano.net

Mercati azionari europei in rialzo, Madrid guida con Milano al seguito - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in leggero rialzo dopo l'avvio di Wall street: la Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,6%, con Milano in aumento dello 0,4%. I listini di Parigi, Francoforte e Amsterdam crescono dello 0,2%, con Londra che ondeggia attorno alla parità. Sempre sui minimi dall'ottobre 2021 lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ondeggia sui 104 punti base con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,54%. 🔗quotidiano.net

Mercati azionari europei in calo: Madrid in rialzo, Milano stabile - Mercati azionari del Vecchio continente in leggero peggioramento dopo il dato dell'inflazione statunitense: la Borsa migliore è quella di Madrid che sale di circa mezzo punto percentuale, seguita da Milano che ondeggia sulla parità. In calo dello 0,1% Amsterdam, dello 0,2% Francoforte e Londra, con Parigi in ribasso di mezzo punto. Euro debole (-0,3%) a quota 1,032 contro il dollaro, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni stabile sui 108 punti base. 🔗quotidiano.net

Mercati azionari europei in rialzo: Francoforte e Parigi guidano, Milano cresce dell'1,3% - I mercati del Vecchio continente sono in crescita grazie al clima positivo sui dazi e ai dati USA, con Francoforte e Parigi in testa. 🔗msn.com

Mercati azionari europei in rialzo: Madrid e Milano in testa, debole l'euro - Borse europee in crescita, con Madrid e Milano in testa. Oro in calo, gas fiacco. Riflettori su Mediobanca e Mps. 🔗msn.com

I mercati europei in rialzo alla fine di un mese volatile; focus sugli utili - Stellantis (NYSE: STLA) ha riportato un calo del 14% dei ricavi nel primo trimestre, con il gigante automobilistico che ha dichiarato di sospendere le sue previsioni di una moderata ripresa quest’anno ... 🔗it.investing.com