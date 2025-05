Retegui Juve svelate le cifre per il colpo dall’Atalanta! Ecco la richiesta del club bergamasco per cedere subito l’attaccante Ultime

Retegui Juve, arrivano importanti aggiornamenti sul futuro del centravanti della Nazionale italiana. Le cifreIl calciomercato Juve ha in cima alla lista anche Mateo Retegui dell’Atalanta per l’attacco della prossima stagione. Per l’italo-argentino, riferisce Tuttosport, le cifre sono più contenute rispetto a Victor Osimhen e ad altri obiettivi in attacco.Serviranno comunque circa 50 milioni di euro per convincere il club bergamasco a cedere subito l’attaccante. La dirigenza bianconera si prepara ad un’altra rivoluzione estiva per quanto riguarda l’attacco. .com 🔗 Juventusnews24.com - Retegui Juve, svelate le cifre per il colpo dall’Atalanta! Ecco la richiesta del club bergamasco per cedere subito l’attaccante. Ultime , arrivano importanti aggiornamenti sul futuro del centravanti della Nazionale italiana. LeIl calciomercatoha in cima alla lista anche Mateodell’Atalanta per l’attacco della prossima stagione. Per l’italo-argentino, riferisce Tuttosport, lesono più contenute rispetto a Victor Osimhen e ad altri obiettivi in attacco.Serviranno comunque circa 50 milioni di euro per convincere il. La dirigenza bianconera si prepara ad un’altra rivoluzione estiva per quanto riguarda l’attacco. .com 🔗 Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, colpo già prenotato? Svelate le cifre del possibile affare in Serie A. Cosa filtra - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, colpo già prenotato? Svelate le cifre del possibile affare con il Verona per il difensore Coppola Come riportato da L'Arena, il promettente difensore centrale classe 2003 del Verona Diego Coppola sarebbe sulla lista della Juventus per la prossima stagione. La dirigenza bianconera starebbe seguendo il centrale già da qualche settimana, con un prezzo già fissato da parte dell'Hellas.

Karetsas Juve, nome nuovo sul mercato: emissari bianconeri per il gioiello del Genk! Svelate le cifre del possibile colpo in prospettiva - di Redazione JuventusNews24Karetsas Juve, emissari bianconeri per il gioiello del Genk: nome nuovo in vista delle prossime sessioni di mercato Secondo quanto riferito dal sito belga HLN.be, il calciomercato Juve si muove per Konstantinos Karetsas ed avrebbe mandato i propri emissari al Jan Breydel Stadium per seguire da vicino l'ultima sfida playoff tra Club Brugge e Genk, vinta 1-0 dai padroni di casa.

Tonali Juve, nuove conferme: è lui il sogno per la prossima stagione. Svelate le cifre richieste dal Newcastle per l'ex Milan. Ultime - di Redazione JuventusNews24Tonali Juve, arrivano conferme: è lui il sogno per l'estate. Le cifre richieste dal Newcastle per il centrocampista Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il sogno a centrocampo per un rinforzo di assoluto livello è Sandro Tonali. L'ex Milan è sempre più protagonista in Premier League con la maglia del Newcastle ed il costo del suo cartellino non sarà inferiore ai 40-50 milioni di euro.

