Restauro per la Casa Museo Giovanni Boccaccio

Restauro della Casa Museo di Giovanni Boccaccio, nel cuore di Certaldo Alto (Firenze): è il regalo dell'Amministrazione comunale per i 650 anni dalla morte del suo illustre cittadino, lo scrittore e porta autore del "Decameron", avvenuta il 21 dicembre 1375. Gli interventi sono .L'articolo Restauro per la Casa Museo Giovanni Boccaccio proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a RomaSanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureatiA Pompei scoperto affresco con la guerra di TroiaVinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino senza alcol ma in Italia produzione è bloccata’Vinitaly, Lungarotti: “Museo del vino compie 50 anni, mostra in fiera per festeggiarlo” 🔗 (Adnkronos) – Partiranno lunedì prossimo, 5 maggio, i lavori di manutenzione, consolidamento edelladi, nel cuore di Certaldo Alto (Firenze): è il regalo dell'Amministrazione comunale per i 650 anni dalla morte del suo illustre cittadino, lo scrittore e porta autore del "Decameron", avvenuta il 21 dicembre 1375. Gli interventi sono .L'articoloper laproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a RomaSanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureatiA Pompei scoperto affresco con la guerra di TroiaVinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino senza alcol ma in Italia produzione è bloccata’Vinitaly, Lungarotti: “del vino compie 50 anni, mostra in fiera per festeggiarlo” 🔗 .com

Su altri siti se ne discute

Restauro per la Casa Museo Giovanni Boccaccio - (Adnkronos) – Partiranno lunedì prossimo, 5 maggio, i lavori di manutenzione, consolidamento e restauro della Casa Museo di Giovanni Boccaccio, nel cuore di Certaldo Alto (Firenze): è il regalo dell'Amministrazione comunale per i 650 anni dalla morte del suo illustre cittadino, lo scrittore e porta autore del "Decameron", avvenuta il 21 dicembre 1375. Gli interventi sono […] 🔗periodicodaily.com

Studenti di Ancona in gita a Palermo minacciati alla casa museo di don Puglisi - Palermo, 4 aprile 2025 – Momenti di forte tensione e paura oggi a Palermo durante la gita del liceo Rinaldini: 123 persone, tra studenti e insegnanti, alla casa museo del beato Giuseppe Puglisi, situata nel quartiere Brancaccio, tristemente noto per la sua forte presenza mafiosa. Tensione e paure durante la gita Secondo quanto ricostruito, il gruppo, accompagnato da una guida, aveva quasi terminato la visita quando una parte degli studenti e dei docenti, che attendeva gli ultimi allievi per la partenza, è stata avvicinata da alcuni ragazzi del luogo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Omag Mt San Giovanni cerca casa: Cesena e Pesaro in lizza per il campionato A1 2025/2026 - Cercasi palazzetto. La Omag Mt San Giovanni è ancora alla ricerca di una casa dove disputare le partite casalinghe nel prossimo campionato di serie A1 2025/2026. Pare oramai tramontata la possibilità di giocare a Rimini, né il Flaminio (per questioni di altezze) né il 105 Stadium (per questioni di calendario ed eventi di altri sport) paiono poter essere disponibili, ma nelle ultime ore anche il Palas di San Marino è stato escluso sempre per la presenza di altri impegni sportivi e culturali ai quali non si riuscirebbe a sovrapporre il calendario della Omag Mt. 🔗sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Palazzo Massari, apertura del museo nel 2026 Ospiterà anche le opere del “periodo Farina”; Virgilio rinasce al Podestà. Palazzi: Un museo per i giovani. Penso a un raduno dei liceali ogni due anni; Casa Paisiello pronta in primavera?; Papa Luciani, ultimato il restauro della casa natale: biglietto unico per visitarla con il museo, la Casa dell. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Restauro per la Casa Museo Giovanni Boccaccio - In occasione dei 650 anni dalla morte dello scrittore e porta autore del 'Decameron', avvenuta il 21 dicembre 1375 ... 🔗adnkronos.com

Tortolì, completato il restauro della casa museo “Sa omu eccia” - Si sono conclusi oggi i lavori di restauro della casa museo “Sa omu eccia”, uno dei monumenti storici più significativi e affascinanti della città di Tortolì. Situata nel cuore del centro urbano, la ... 🔗vistanet.it

Buccino, dopo il restauro restituite alla comunità le statue lignee dell’Annunciazione di Giovanni da Nola - Si conclude con due prestigiosi eventi il progetto di restauro delle statue lignee dell’Annunciazione di Giovanni da Nola ... nuova collocazione presso il Museo Archeologico Nazionale ... 🔗infocilento.it