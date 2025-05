Restano sospese le operazioni di recupero delle salme dei due vigili del fuoco

sospese le operazioni di recupero delle salme dei due vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti, trovati senza vita ieri dopo un'escursione in località Balzolo, sul massiccio della Maiella.A perdere la vita i 42enni Nico Civitella ed Emanuele Capone, originari rispettivamente di. 🔗 Chietitoday.it - Restano sospese le operazioni di recupero delle salme dei due vigili del fuoco Sonoledidei duedeldel comando provinciale di Chieti, trovati senza vita ieri dopo un'escursione in località Balzolo, sul massiccio della Maiella.A perdere la vita i 42enni Nico Civitella ed Emanuele Capone, originari rispettivamente di. 🔗 Chietitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Crollo palazzina a Bari, individuata sotto le macerie la 74enne dispersa: è viva. In corso le operazioni di recupero - È stata individuata sotto le macerie ancora in vita dai vigili del fuoco Rosalia De Giosa, la 74enne dispersa da mercoledì in seguito al crollo della palazzina a Bari. Dopo 24 ore di scavi, i soccorritori hanno raggiunto il luogo dove è rimasta intrappolata e sono riusciti a stabilire un contatto con la donna e ora stanno lavorando per liberarla dai detriti della palazzina. A quanto si apprende, i soccorritori stanno parlando con lei. 🔗ilfattoquotidiano.it

Tragedia del Bayesian, le operazioni di recupero slittano al 27 aprile - Le operazione di recupero del Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto dello scorso anno, inizieranno il 27 aprile e si dovrebbero concludere a fine maggio. Ovviamente tempo permettendo. E' quanto riporta il sito dell'Ansa. Nel naufragio morirono sette... 🔗palermotoday.it

Guerra, l'assist di Trump a Putin. «Sospese le operazioni contro la Russia?». Cosa cambia in Ucraina - Dietro lo scontro fra Trump e Zelensky nello Studio Ovale c'è altro. Mosse pianificate, che mostrano come gli Stati Uniti si stiano muovendo in direzione della Russia. Tra queste scelte... 🔗ilmessaggero.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Balzolo, restano sospese le operazioni di recupero delle salme dei due vigili del fuoco; Vigili del fuoco morti sul massiccio della Maiella, sospese operazioni di recupero; Telefoni scarichi, nessun contatto con gli alpinisti bloccati sul Gran Sasso: nuovo stop alle ricerche; Bayesian, sospese le operazioni di recupero. Ritrovati 4 corpi, individuato il quinto. Identificati il banchi…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Recupero salme sospeso per il fiume Avello in piena, i vigili restano nella forra - Le operazioni di recupero dei corpi di Emanuele Capone e Nico Civitella, i due vigili del fuoco deceduti nella forra del fiume Avello, a Pennapiedimonte , sono state interrotte a causa delle condizion ... 🔗informazione.it

Quasi tutto pronto per le operazioni di recupero del Bayesian - Non si potrà dunque navigare, ancorare o sostare con un’imbarcazione che non rientra tra quelle autorizzate a intervenire nelle operazioni di recupero. Resta il divieto di effettuare immersioni ... 🔗newsicilia.it

Il veliero affondato, pronte le operazioni di recupero - La Capitaneria di Porto, con una ordinanza, ha comunicato alle marinerie che le operazione del recupero del Bayesian, il veliero affondato il 19 agosto dello scorso anno a Porticello, inizieranno il ... 🔗tp24.it