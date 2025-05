Reporter senza frontiere | Italia e Usa arretrano su libertà di stampa

Italia arretra nel World Press Freedom Index 2025 pubblicato da Reporter Sans Frontières (RSF), scendendo al 49esimo posto su 180 Paesi, tre posizioni più in basso rispetto al 2024.Secondo RSF, a pesare sul peggioramento sono l'ingerenza crescente della politica nei media pubblici: viene citata la cosiddetta "legge bavaglio", che limita la pubblicazione di atti giudiziari, di pari passo con l'aumento delle pressioni economiche sui giornalisti, tra tagli, concentrazione della proprietà editoriale e precarietà diffusa.RSF ricorda che oltre 20 giornalisti vivono sotto scorta per aver ricevuto minacce o subito aggressioni legate a inchieste su mafia e corruzione.Il ritorno al potere di Donald Trump ha contribuito a "un declino" della libertà di stampa anche negli Stati Uniti, avverte Reporter senza frontiere. 🔗 Quotidiano.net - Reporter senza frontiere: Italia e Usa arretrano su libertà di stampa Milano, 2 mag. (askanews) - L'arretra nel World Press Freedom Index 2025 pubblicato daSans Frontières (RSF), scendendo al 49esimo posto su 180 Paesi, tre posizioni più in basso rispetto al 2024.Secondo RSF, a pesare sul peggioramento sono l'ingerenza crescente della politica nei media pubblici: viene citata la cosiddetta "legge bavaglio", che limita la pubblicazione di atti giudiziari, di pari passo con l'aumento delle pressioni economiche sui giornalisti, tra tagli, concentrazione della proprietà editoriale e precarietà diffusa.RSF ricorda che oltre 20 giornalisti vivono sotto scorta per aver ricevuto minacce o subito aggressioni legate a inchieste su mafia e corruzione.Il ritorno al potere di Donald Trump ha contribuito a "un declino" delladianche negli Stati Uniti, avverte. 🔗 Quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Reporter senza frontiere: Italia 49esima per libertà di stampa. Scende di tre posizioni in un anno - RFS ha pubblicato il rapporto annuale sulla libertà di stampa in 180 paesi del mondo. L'autonomia dei media è in crisi a causa delle difficoltà economiche generalizzate. Prima in classifica la Norvegia, l'Italia scende di 3 posizioni e si colloca in 49esima piazza. L'articolo Reporter senza frontiere: Italia 49esima per libertà di stampa. Scende di tre posizioni in un anno proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Libertà di stampa, cosa ci dice e come viene stilata la classifica di Reporter Senza Frontiere - Secondo l’ultimo rapporto di Reporter Senza Frontiere, la libertà di stampa a livello globale nel 2024 appare sempre più sotto pressione, principalmente a causa delle autorità politiche, che dovrebbero invece garantirne il rispetto. L’analisi ha evidenziato come, tra i cinque indicatori utilizzati per stilare la classifica annuale, quello politico abbia registrato la più significativa diminuzione, con un calo medio di 7,6 punti. 🔗lettera43.it

Ue, piano di difesa senza precedenti. L’Italia reclama: “Le frontiere valgono quanto i missili” - L’Europa tira dritto: la difesa diventa la priorità assoluta. Al Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, i leader hanno messo nero su bianco un piano ambizioso: più fondi, più tecnologia, più sicurezza. Conclusioni approvate all’unanimità per un’Ue che non vuole più farsi trovare impreparata. “Strumenti e finanziamenti, ora”, tuona il documento. Dipendenze strategiche da tagliare, lacune da colmare, e un’industria militare da far decollare: l’obiettivo è chiaro, il tempo stringe. 🔗ilfogliettone.it

Ne parlano su altre fonti

Reporter senza frontiere: “La stampa in Italia sempre meno libera, minacciata da mafie e politica”; L'Italia è al 49esimo posto nella classifica sulla libertà di stampa: il peggior risultato dell'Europa occidentale; Libertà di stampa, l'Italia scende nella classifica di Reporter Senza Frontiere: ora è 49°; Nel mondo la libertà di stampa è al “minimo storico”, l’Italia scende al 49esimo posto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Reporter senza frontiere: Italia e Usa arretrano su libertà di stampa - Milano, 2 mag. (askanews) – L’Italia arretra nel World Press Freedom Index 2025 pubblicato da Reporter Sans Frontières (RSF), scendendo al 49esimo posto su 180 Paesi, tre posizioni più in basso rispet ... 🔗askanews.it

Reporter senza frontiere: “La stampa in Italia sempre meno libera, minacciata da mafie e politica” - La classifica globale stilata da Reporters Sans Frontieres: il nostro Paese perde tre gradini sul 2024 e si posiziona al 49esimo posto, il risultato peggiore in Europa Occidentale”. Colpa anche “delle ... 🔗msn.com

Libertà di stampa, l'Italia scende nella classifica di Reporter Senza Frontiere: ora è 49° - Leggi su Sky TG24 l'articolo Libertà di stampa, l'Italia scende nella classifica di Reporter Senza Frontiere: ora è 49° ... 🔗tg24.sky.it