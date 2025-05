Repice | Se il Napoli dovesse perdere che formazione metterà l’Inter?

Repice ha parlato in collegamento telefonico su TuttoMercatoWeb Radio. Questo il suo pensiero. LAVORO – Francesco Repice, noto radiocronista, in un intervento a TMW Radio, ha parlato oggi del pareggio tra il Barcellona e l’Inter. Tra i temi toccati, Repice ha parlato anche in vista della prossima giornata di Serie A, con l’Inter che ospita il Verona e con il Napoli che ha la trasferta a Lecce. Queste le sue parole: «Mi posso immaginare che dopo la partita di Bologna ti possa essere crollato un po’ il mondo addosso. E allora provi a fare una scelta. Ma anche se il Napoli perdesse col Lecce, poi che formazione metterà in campo per il campionato l’Inter? Io credo che la testa di Simone Inzaghi sia alla Champions comunque. Napoli favorito? Conte non ti molla più. 🔗 Inter-news.it - Repice: «Se il Napoli dovesse perdere, che formazione metterà l’Inter?» Archiviata il pareggio tra Barcellona e Inter in Catalogna, Francescoha parlato in collegamento telefonico su TuttoMercatoWeb Radio. Questo il suo pensiero. LAVORO – Francesco, noto radiocronista, in un intervento a TMW Radio, ha parlato oggi del pareggio tra il Barcellona e. Tra i temi toccati,ha parlato anche in vista della prossima giornata di Serie A, conche ospita il Verona e con ilche ha la trasferta a Lecce. Queste le sue parole: «Mi posso immaginare che dopo la partita di Bologna ti possa essere crollato un po’ il mondo addosso. E allora provi a fare una scelta. Ma anche se ilperdesse col Lecce, poi chein campo per il campionato? Io credo che la testa di Simone Inzaghi sia alla Champions comunque.favorito? Conte non ti molla più. 🔗 Inter-news.it

