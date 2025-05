Regno Unito l’estrema destra di Farage conquista un seggio in Parlamento | Distruggeremo bipolarismo

Regno Unito dimostrano l'insoddisfazione del popolo per i due partiti principali, a causa della debole crescita economica, degli alti livelli di immigrazione irregolare e dei servizi pubblici in declino. Si tratta di questioni che Nigel Farage ha promesso di sistemare, dando una nuova speranza alla popolazione britannica

