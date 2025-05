Lettera43.it - Regno Unito, il successo di Reform nelle elezioni amministrative

Uk, guidato da Nigel Farage, ha conquistato un seggio parlamentare precedentemente controllato dai laburisti, in occasione dellesuppletive svoltesi a Runcorn e Helsby, nel nord-ovest dell’Inghilterra. Si è trattato del primo appuntamento elettorale dopo l’ascesa di Keir Starmer alla carica di primo ministro. Sarah Pochin, candidata di, ha ottenuto la vittoria con un margine minimo, superando di sei voti la laburista Karen Shore. Tra gli altri risultati di rilievo del partito di Farage anche la conquista del primo sindaco con Andrea Jenkyns, già deputata Tory e sottosegretaria all’Istruzione nel governo Johnson, ora alla guida dell’autorità municipale di Greater Lincolnshire.Farage: «Noi la vera opposizione, gli elettori hanno perso fiducia in Starmer»Uk ha inoltre fatto registrare un significativo incremento nella rappresentanza locale, ottenendo 79 seggi di consiglieri in zone dove prima non ne aveva alcuno. 🔗 Lettera43.it