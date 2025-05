Regno Unito il principe Harry Vorrei una riconciliazione con la mia famiglia

Harry, duca di Sussex e figlio del re Carlo III d'Inghilterra, ha dichiarato alla BBC che "vorrebbe una riconciliazione" con la famiglia Reale. Il principe ha parlato con l'emittente britannica in California dopo aver perso un ricorso sui livelli di sicurezza a cui lui e la sua famiglia hanno diritto mentre si trovano nel Regno Unito. "Non riesco a immaginare un mondo in cui riporterei mia moglie e i miei figli nel Regno Unito a questo punto", ha dichiarato dopo la sconfitta nella causa legale, per la quale si è definito "deluso". "Vorrei tanto una riconciliazione con la mia famiglia. Non ha senso continuare a litigare, la vita è preziosa", ha detto Harry, che ha affermato che la disputa sulla sua sicurezza era "sempre stata il punto dolente".– Foto IPA Agency –(ITALPRESS)

Regno Unito: principe Harry accusato di bullismo da presidente ong da lui fondata - Il principe Harry è stato accusato di “molestie e bullismo su larga scala” dalla dottoressa Sophie Chandauka, presidente dell’ente di beneficenza Sentebale fondato proprio dal Duca di Sussex, dopo che lui e molti altri hanno lasciato l’organizzazione all’inizio di questa settimana. Chandauka ha detto a Trevor Phillips su Sky News: “L’unica ragione per cui sono qui è perché a un certo punto martedì, il principe Harry ha autorizzato la diffusione di una notizia dannosa al mondo esterno senza informare me, i miei direttori nazionali o il mio direttore esecutivo. 🔗lapresse.it

Principe Harry, Corte d’Appello conferma revoca scorta durante visite in Regno Unito, duca di Sussex: “Sconvolto, voglio riconciliazione con la mia famiglia” – VIDEO - I duca di Sussex si era già organizzato con una scorta privata, interamente a proprie spese, per garantire la sicurezza della sua famiglia durante i rientri nel Paese d’origine La Corte d’Appello di Londra ha respinto il ricorso presentato dal duca di Sussex contro la decisione del ministero 🔗ilgiornaleditalia.it

Principe Harry perde ricorso su protezione polizia nel Regno Unito - Londra, 2 mag. (askanews) - Il Principe Harry, figlio minore di re Carlo III, ha perso oggi il suo ricorso contro la decisione del governo britannico di ridurre la sua protezione da parte della polizia nel Regno Unito, in seguito alla rottura con la famiglia reale e al suo trasferimento negli Stati Uniti. La decisione del governo, ha motivato il giudice Geoffrey Vos, è stata "una reazione comprensibile e forse prevedibile al fatto che il Duca di Sussex si è ritirato dagli incarichi reali e ha lasciato il Regno Unito per vivere principalmente all'estero". 🔗quotidiano.net

