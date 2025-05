Regno Unito Harry perde ricorso contro la revoca della scorta

© Lapresse.it - Regno Unito, Harry perde ricorso contro la revoca della scorta Harry ha perso il ricorso che aveva presentato contro la decisione del governo britannico di privarlo della sicurezza finanziata con fondi pubblici dopo che ha abbandonato i suoi doveri reali e si è trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle. La Corte d’appello ha stabilito all’unanimità che Harry non è stato trattato in modo ingiusto quando è stato deciso di riesaminare la sua protezione caso per caso ogni volta che si recherà in visita nel Regno Unito. “Nella mia sentenza, con la quale i miei colleghi, i Lord Giudici Bean ed Edis, sono d’accordo, è stato deciso che l’appello del Duca di Sussex sarebbe stato respinto”, ha detto il giudice Geoffrey Vos. 🔗 Il principeha perso ilche aveva presentatola decisione del governo britannico di privarlosicurezza finanziata con fondi pubblici dopo che ha abbandonato i suoi doveri reali e si è trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle. La Corte d’appello ha stabilito all’unanimità chenon è stato trattato in modo ingiusto quando è stato deciso di riesaminare la sua protezione caso per caso ogni volta che si recherà in visita nel. “Nella mia sentenza, con la quale i miei colleghi, i Lord Giudici Bean ed Edis, sono d’accordo, è stato deciso che l’appello del Duca di Sussex sarebbe stato respinto”, ha detto il giudice Geoffrey Vos. 🔗 Lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Principe Harry perde ricorso su protezione polizia nel Regno Unito - Londra, 2 mag. (askanews) - Il Principe Harry, figlio minore di re Carlo III, ha perso oggi il suo ricorso contro la decisione del governo britannico di ridurre la sua protezione da parte della polizia nel Regno Unito, in seguito alla rottura con la famiglia reale e al suo trasferimento negli Stati Uniti. La decisione del governo, ha motivato il giudice Geoffrey Vos, è stata "una reazione comprensibile e forse prevedibile al fatto che il Duca di Sussex si è ritirato dagli incarichi reali e ha lasciato il Regno Unito per vivere principalmente all'estero". 🔗quotidiano.net

Harry perde l'appello per riavere la scorta nel Regno Unito. E ora lancia un appello: «Vorrei riconciliarmi con la famiglia reale» - Il principe alla Bbc: «Per me è impossibile portare la mia famiglia in modo sicuro in Gran Bretagna» 🔗xml2.corriere.it

Regno Unito: Harry lascia tribunale Londra dopo ricorso contro revoca scorta - Il principe Harry si è presentato sorpresa in Tribunale a Londra, presso la Corte d’Appello, nell’ambito del ricorso contro la decisione del governo britannico di privarlo della scorta di sicurezza finanziata con fondi pubblici. Il Duca di Sussex ha perso il privilegio nel 2020 dopo aver lasciato il suo ruolo di membro attivo della famiglia reale ed essersi trasferito negli Stati Uniti. L’anno scorso un giudice ha dichiarato che la decisione di fornire sicurezza a Harry caso per caso non era irrazionale o ingiustificata, ma Harry ha presentato ricorso. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Harry perde l'appello in tribunale a Londra per riavere la sicurezza per sé (Meghan e i figli) nel Regno Unito. «Deluso, vorrei riconciliarmi con la famiglia. Mio padre non mi parla»; Regno Unito, Harry perde ricorso contro la revoca della scorta; Harry perde anche in Appello: niente scorta per lui né per la moglie Meghan Markle e i figli; Principe Harry perde ricorso su protezione polizia nel Regno Unito. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Regno Unito, Harry perde ricorso contro la revoca della scorta - Il principe Harry ha perso il ricorso che aveva presentato contro la decisione del governo britannico di privarlo della sicurezza finanziata con fondi pubblici dopo che ha abbandonato i suoi doveri re ... 🔗msn.com

Harry perde l'appello in tribunale a Londra per riavere la sicurezza per sé (Meghan e i figli) nel Regno Unito - Dopo Pasqua il principe era volato a Londra dalla California per sollecitare la revisione della decisione del Ravec che stabilisce chi ha diritto alla sicurezza ... 🔗msn.com

Principe Harry perde ricorso su protezione polizia nel Regno Unito - Londra, 2 mag. (askanews) - Il Principe Harry, figlio minore di re Carlo III, ha perso oggi il suo ricorso contro la decisione del governo britannico di ridurre la sua protezione da parte della ... 🔗libero.it