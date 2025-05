Regno Unito | Harry a Bbc vorrei riconciliarmi con la famiglia reale

Harry ha detto in un'intervista all'emittente britannica Bbc che "vorrebbe una riconciliazione" con la famiglia reale. Il Duca di Sussex ha parlato dopo aver perso il ricorso che aveva presentato contro la decisione del governo britannico di privarlo della sicurezza finanziata con fondi pubblici. Harry a proposito di suo padre ha raccontato: "Non mi parla a causa di questa storia della sicurezza". "Non riesco a vedere un mondo in cui riporterei mia moglie e i miei figli nel Regno Unito a questo punto", ha aggiunto. Dicendo di sentirsi "deluso" e "devastato" dalla sentenza, ha descritto la sua sconfitta come un "vecchio trucco dell'establishment" del Regno Unito e ha incolpato la Casa reale di aver influenzato la decisione di ridurre la sua sicurezza. Harry ha sottolineato che il trattamento ricevuto durante il processo ha "portato alla luce le mie peggiori paure".

Regno Unito: Harry lascia tribunale Londra dopo ricorso contro revoca scorta - Il principe Harry si è presentato sorpresa in Tribunale a Londra, presso la Corte d’Appello, nell’ambito del ricorso contro la decisione del governo britannico di privarlo della scorta di sicurezza finanziata con fondi pubblici. Il Duca di Sussex ha perso il privilegio nel 2020 dopo aver lasciato il suo ruolo di membro attivo della famiglia reale ed essersi trasferito negli Stati Uniti. L’anno scorso un giudice ha dichiarato che la decisione di fornire sicurezza a Harry caso per caso non era irrazionale o ingiustificata, ma Harry ha presentato ricorso. 🔗lapresse.it

Regno Unito: principe Harry accusato di bullismo da presidente ong da lui fondata - Il principe Harry è stato accusato di “molestie e bullismo su larga scala” dalla dottoressa Sophie Chandauka, presidente dell’ente di beneficenza Sentebale fondato proprio dal Duca di Sussex, dopo che lui e molti altri hanno lasciato l’organizzazione all’inizio di questa settimana. Chandauka ha detto a Trevor Phillips su Sky News: “L’unica ragione per cui sono qui è perché a un certo punto martedì, il principe Harry ha autorizzato la diffusione di una notizia dannosa al mondo esterno senza informare me, i miei direttori nazionali o il mio direttore esecutivo. 🔗lapresse.it

Regno Unito, il principe Harry ancora in tribunale per ricorso contro revoca scorta - Il principe Harry si è presentato per il secondo giorno di fila alla Corte d’appello di Londra nell’ambito del ricorso contro la decisione del governo britannico di privarlo della scorta di sicurezza finanziata con fondi pubblici. Harry ha perso il privilegio nel 2020 dopo aver lasciato il suo ruolo di membro attivo della famiglia reale ed essersi trasferito negli Stati Uniti. 🔗lapresse.it

