Regno Unito Farage esulta dopo la vittoria elettorale

Farage esulta dopo che il suo partito di estrema destra, Reform UK, ha conquistato un seggio in Parlamento a Londra: la candidata Sarah Pochin ha vinto infatti le elezioni locali suppletive a Runcorn e Helsby, nell’ovest dell’Inghilterra, con uno scarto di sei voti. “Questo è il cuore del Partito Laburista, i loro voti sono crollati e gran parte di essi sono andati a noi”, ha commentato Farage dopo la vittoria elettorale. “Il messaggio di stasera è molto chiaro in gran parte del Paese: se votate conservatore, avrete il Labour. Ora siamo il partito di opposizione ai labouristi nel Regno Unito. E i Tories, francamente, sono uno spreco di spazio”.Si è votato anche per le amministrative in diversi comuni inglesi ed è in corso lo spoglio in 1.600 seggi in 23 consigli locali. Si decidono anche sei cariche di sindaco. 🔗 Lapresse.it - Regno Unito, Farage esulta dopo la vittoria elettorale Nigelche il suo partito di estrema destra, Reform UK, ha conquistato un seggio in Parlamento a Londra: la candidata Sarah Pochin ha vinto infatti le elezioni locali suppletive a Runcorn e Helsby, nell’ovest dell’Inghilterra, con uno scarto di sei voti. “Questo è il cuore del Partito Laburista, i loro voti sono crollati e gran parte di essi sono andati a noi”, ha commentatola. “Il messaggio di stasera è molto chiaro in gran parte del Paese: se votate conservatore, avrete il Labour. Ora siamo il partito di opposizione ai labouristi nel. E i Tories, francamente, sono uno spreco di spazio”.Si è votato anche per le amministrative in diversi comuni inglesi ed è in corso lo spoglio in 1.600 seggi in 23 consigli locali. Si decidono anche sei cariche di sindaco. 🔗 Lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

Musk e Farage, il Regno Unito vuole inasprire le regole sulle donazioni elettorali: timore di interferenze elettorali per favorire l’estrema destra - Circolano voci insistenti secondo cui Elon Musk, magnate della tecnologia e co-responsabile del Dipartimento per l’Efficienza del Governo (DOGE) degli Stati Uniti, potrebbe presto lasciare il suo ruolo nell’amministrazione Trump. Secondo quanto riportato da testate come il Daily Mail, l’addio sarebbe imminente, anche se la Casa Bianca ha assicurato che completerà il proprio controverso mandato al DOGE. 🔗ilfattoquotidiano.it

Regno Unito, Corte Suprema su trans: JK Rowling esulta - Women Scotland (FWS), un gruppo per i diritti delle donne di cui fa parte anche la scrittrice J.K. Rowling, ha accolto con favore la sentenza. “La nostra posizione è che il sesso, che si sia uomo o donna, è determinato dal concepimento in utero, ancor prima della nascita, dal proprio corpo”, ha detto Aidan O’Neill, avvocato del FWS, “è un’espressione della propria realtà corporea. È uno stato biologico immutabile”. 🔗lapresse.it

Svolta nel Regno Unito: il partito di Farage trionfa alle amministrative e punta al governo - Il risultato segna la fine della politica dominata dal duo conservatori-laburisti e potrebbe portare a risultati inaspettati alle prossime elezioni politiche 🔗ilgiornale.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Regno Unito, il sondaggio shock: per la prima volta Farage è in testa; I risultati delle elezioni nel Regno Unito, in diretta | Starmer primo ministro: «Ricostruiremo la Gran Bretagna». Vice sarà Angela Rayner, alle Finanze Rachel Reeves (la prima volta di una donna); Uk, Starmer primo ministro: 'Ricostruiremo il Paese'; Brexit, il passaporto britannico torna blu e Farage esulta. Ma l'Ue non ha mai imposto a Londra di cambiare colore. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Svolta nel Regno Unito: il partito di Farage trionfa alle amministrative e punta al governo - Si è votato anche per 1’600 seggi a livello municipale, i risultati sono attesi nel corso della giornata di venerdì. Anche in questo caso si prevede una crescita di Reform UK, che stando ai… Leggi ... 🔗informazione.it

Scossone politico nel Regno Unito: a Reform Uk di Farage un seggio laburista - Roma, 2 mag. (askanews) – Il partito populista e anti-immigrati di Nigel Farage, Reform Uk, è ampiamente in testa alle elezioni comunali nel Regno Unito ed è riuscito a conquistare un seggio parlament ... 🔗askanews.it

Regno Unito, Farage: Reform Uk ottiene nuovo seggio alla Camera dei Comuni - Vittoria di stretta misura per Reform UK nella corsa al seggio parlamentare di Runcorn e Helsby ... 🔗tg24.sky.it