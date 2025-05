Regionali 2025 De Luca pensa ad un terzo polo anti-Fico

Un terzo polo per dire no alla candidatura di Roberto Fico e creare un ulteriore imbarazzo all'interno del Partito Democratico. E' questa l'idea del Presidente della Regione Vincenzo De Luca che, dopo una breve tregua, ha rimesso in testa l'elmetto per portare avanti la battaglia contro Elly Schlein.

Regionali 2025, inizia la trattativa tra De Luca e Pd: arrivano i fedelissimi di Elly Schlein - Il Pd della Campania si riunirà domani mattina a Napoli per fare un punto di situazione e impostare il lavoro in vista della campagna elettorale per le elezioni regionali in programma il prossimo autunno. Alle 10.30, nella sede di Napoli, saranno presenti due membri della segreteria nazionale... 🔗salernotoday.it

Regionali 2025, Schlein ribadisce il no a De Luca: "Lavoriamo al futuro" - Ospite del segretario nazionale del Psi Enzo Maraio, a Napoli, per la prima giornata del Congresso Nazionale del partito del Garofano, la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein ha ribadito che il suo partito, in merito al terzo mandato di De Luca, ha scelto da tempo la strada da intraprendere... 🔗salernotoday.it

Regionali 2025, De Luca si prepara a trattare con Pd e M5S: pronte tre liste civiche - Campania Libera, la storica lista civica che ha accompagnato quasi tutte le sue competizioni elettorali; una lista riservata all’area moderata ed, infine, una terza civica "A Testa Alta", nella quale far confluire esponenti della società civile ma anche uomini e donne senza partito. Sarebbe... 🔗salernotoday.it

Regionali 2025, De Luca pensa ad un "terzo polo" anti-Fico - Un Terzo Polo per dire no alla candidatura di Roberto Fico e creare un ulteriore imbarazzo all’interno del Partito Democratico. E’ questa l’idea del Presidente della Regione Vincenzo De Luca che, dopo ... 🔗salernotoday.it

Regionali in Campania, De Luca su una sua eventuale lista: "Perchè solo capolista? Intanto sono in concorrenza con Trump per il Papato" - Ai cronisti che incalzano, chiedendogli se stia pensando a un suo nome per la presidenza della Regione, l'ex sindaco di Salerno sorridendo ha risposto: "De Luca..." ... 🔗salernotoday.it

De Luca sulle Regionali: “Le forze del male non prevarranno, avrete sorprese” - Il governatore della Campania è tornato a parlare delle elezioni regionali durante la diretta web del venerdì. 🔗fanpage.it