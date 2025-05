Regime Starmer vietato ingresso in Gb a scrittore gay francese anti immigrazione

immigrazione di massa porterà alla sostituzione delle popolazioni indigene europee 🔗 Imolaoggi.it - Regime Starmer, vietato ingresso in Gb a scrittore gay francese ”anti immigrazione” ''Non vogliono che parli'', afferma Renaud Camus, che sostiene che l'di massa porterà alla sostituzione delle popolazioni indigene europee 🔗 Imolaoggi.it

