Reggio Calabria Basket in Carrozzina sul tetto d’Europa | le congratulazioni del sindaco

Reggio Calabria, con il secondo posto conquistato nella finale dell’Eurocup a Yalova, in Turchia, ha scritto una pagina indelebile nella storia dello sport cittadino e nazionale". Con queste. 🔗 Reggiotoday.it - Reggio Calabria Basket in Carrozzina sul tetto d’Europa: le congratulazioni del sindaco "Uno straordinario traguardo sportivo, ma soprattutto una vittoria dal punto di vista sociale. La BiC, con il secondo posto conquistato nella finale dell’Eurocup a Yalova, in Turchia, ha scritto una pagina indelebile nella storia dello sport cittadino e nazionale". Con queste. 🔗 Reggiotoday.it

Basket in carrozzina, Reggio Calabria è d'argento in Europa - Impresa storica per la Fisiosanisport Reggio Bic, squadra di basket in carrozzina di Reggio Calabria, che conquista il secondo posto ai campionati europei, unica italiana a salire così in alto sul podio. Dopo una serie di vittorie straordinarie, la finale in Turchia si è conclusa con una sconfitta per 81-67, ma il risultato resta un trionfo per la città e per il team. “Non è una sconfitta, è un trionfo del cuore”, ha commentato l’allenatore Antonio Cugliandro, celebrando una stagione definita “storica”. 🔗tgcom24.mediaset.it

Reggio Calabria basket in carrozzina, è stato comunque un successo - Alla prima apparizione internazionale i ragazzi di coach Cugliandro sono stati sconfitti in finale dalla più quotata rappresentativa spagnola ... 🔗rainews.it

Reggio Bic, Falcomatà e Latella all'unisono: "Straordinario traguardo sportivo e sociale" - "Uno straordinario traguardo sportivo, ma soprattutto una vittoria dal punto di vista sociale. La BIC Reggio Calabria, con il secondo posto conquistato nella finale dell’Eurocup a Yalova, in Turchia, ... 🔗reggiotv.it

Basket in carrozzina, Cugliandro: “stagione da sogno, la Reggio BiC ora è realtà internazionale” - Il secondo posto conquistato all’Eurocup a Yalova, in Turchia, è solo la punta di un iceberg chiamato Reggio BiC ... 🔗strettoweb.com