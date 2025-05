Referendum Cgil 8 e 9 giugno arriva il segretario Maurizio Landini in Abruzzo

Il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, in Abruzzo e Molise nell'ambito della mobilitazione "La libertà è partecipazione", promossa dal sindacato in vista dei Referendum dell'8 e 9 giugno prossimi. Martedì 6 maggio Landini sarà a Pescara: alle ore 9:30 per l'assemblea Luxottica.

Le vie di Roma prendono i nomi dei morti sul lavoro: l’iniziativa degli studenti per spingere i referendum della Cgil - Una forma di protesta, ma anche un’iniziativa simbolica per non dimenticare chi è morto sul lavoro. La notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, giornata internazionale dei lavoratori, la Rete degli studenti di Roma ha rinominato alcune vie della Capitale. Via di Trastevere, sede del ministero dell’Istruzione, è diventata viale Lorenzo Parelli, il ragazzo rimasto ucciso in un percorso di Pcto, la cosiddetta «alternanza scuola-lavoro». 🔗open.online

Cgil, referendum su lavoro: "Incertezze per i giovani" - Il ‘futuro’ al centro del dibattito che si è tenuto ieri alla Fiera di Pievesestina, in occasione dell’assemblea delle categorie provinciali Cgil. Alla presenza di 400 lavoratori, lavoratrici, pensionate, pensionati e di numerose associazioni del territorio, si è parlato anche di diritti e di tutele sul lavoro. È iniziata la campagna referendaria: cinque quesiti in tutto, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. 🔗ilrestodelcarlino.it

"Il referendum delle donne": sabato 8 marzo alla Cgil si parla di condizione femminile - In occasione della Giornata internazionale della donna, il prossimo sabato 8 marzo, il coordinamento Women CGIL Parma propone alle delegate e ai delegati un incontro dal titolo "Il referendum delle donne" L'appuntamento, in programma dalle ore 10 alle ore 12 nel Salone Trentin della Camera... 🔗parmatoday.it

Verso i referendum 8 e 9 giugno: Landini in Toscana per 5 sì - Il segretario generale Cgil Maurizio Landini in Toscana sabato 3 e domenica 4 maggio per partecipare a iniziative per 5 sì ai cinque referendum al voto 8 e 9 giugno. Landini sarà a Lucca, Pisa, Carrar ... 🔗msn.com

REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO: ASSEMBLEA LAVORATRICI E LAVORATORI STELLANTIS POMIGLIANO D’ARCO - REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO: ASSEMBLEA LAVORATRICI E LAVORATORI STELLANTIS POMIGLIANO D’ARCO 5 maggio 2025 – Ore 14,00 – Pomigliano ... 🔗ildiariodellavoro.it

Renzi,Schlein e Cgil coerenti su jobs act, non Meloni,Salvini,FI - "L'8 e 9 giugno voteremo no ai referendum sul jobs act e sì a quello sulla cittadinanza. Andrò a votare. Ho l'impressione che il quorum non si farà neanche col binocolo ma sono pronto a fare qualsiasi ... 🔗msn.com