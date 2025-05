Recupero del mercato due ruote in Italia | crescita per scooter flessione per moto

Recupero del mercato due ruote in Italia: dall'inizio dell'anno si registra una progressiva attenuazione nella flessione delle vendite, che ad aprile si attestano al -5,24%, pari a 38.623 unità. Stabile il mercato degli scooter, in attivo per il secondo mese consecutivo (+0,39%) e 21.064 pezzi immatricolati. Continua la flessione delle moto, ma rispetto al calo a doppia cifra dei tre mesi precedenti, le registrazioni di aprile si attestano al -9,77% con 16.450 unità targate. In Recupero invece i ciclomotori, che riducono sensibilmente le perdite nonostante una flessione del 28,08% pari a 1.109 unità.I primi quattro mesi dell'anno risentono però ancora degli strascichi del fine serie Euro 5, facendo registrare un calo del 10,67% pari a 112.494 veicoli commercializzati. 🔗 Quotidiano.net

