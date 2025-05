Recupero Bayesian relitto tra i 48 e i 52m di profondità con immersione da 20 minuti con aria decompressione da 5 minuti a 6 metri e 10 a 3 m

Prenderanno il via il 3 maggio 2025 le delicate operazioni di Recupero dello yacht Bayesian, affondato misteriosamente la notte tra il 18 e il 19 agosto dello scorso anno a Porticello.

