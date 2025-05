Recupero Bayesian a Porticello 70 esperti internazionali no a utilizzo palloni gonfiabili per fondo roccioso gru aggancerà yacht da occhielli a prua – RETROSCENA

Recupero del Bayesian, lo yacht marchiato Perini Navi affondato la notte tra il 18 e il 19 agosto 2024, è previsto 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Recupero Bayesian, a Porticello 70 esperti internazionali, “no a utilizzo palloni gonfiabili per fondo roccioso, gru aggancerà yacht da occhielli a prua” – RETROSCENA Il delicato intervento sarà sorvegliato dalla Guardia Costiera e prevede l’impiego di mezzi antinquinamento, droni e veicoli sottomarini telecomandati L’inizio dei lavori per ildel, lomarchiato Perini Navi affondato la notte tra il 18 e il 19 agosto 2024, è previsto 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Inizia la maxi operazione per il recupero del Bayesian: a Porticello 70 esperti internazionali - Sono arrivati in Sicilia gli esperti di recupero marittimo e mezzi di sollevamento pesanti per il recupero del superyacht Bayesian dai fondali al largo di Porticello, affondato nell'agosto dello scorso anno. La chiatta da lavoro Hebo lift 2 è arrivata oggi (1° maggio) al porto di Termini... 🔗palermotoday.it

Naufragio a Porticello, inizieranno sabato le operazioni di recupero del relitto del Bayesian - Inizieranno sabato (3 maggio) le operazioni di recupero del relitto del Bayesian naufragato lo scorso 19 agosto nella rada del porto di Porticello su di un fondale di circa 50 metri. I lavori saranno eseguiti dalle società Hebo Maritiemservice e Smit International che utilizzeranno le unità Hebo Lift2 e Hebo Lift 10. Le operazioni avranno una durata stimata tra i 20 e i 25 giorni. Prima del sollevamento. 🔗feedpress.me

Recupero del Bayesian, fissata la data: il relitto sarà tirato fuori dal mare in almeno tre settimane - Inizieranno il prossimo 20 aprile e dureranno almeno fino al 10 maggio le operazioni di recupero del veliero Bayesian, affondato la notte del 19 agosto dello scorso anno a Porticello durante una tempesta. Il veliero sarà recuperato senza l'albero da 75 metri che verrà tagliato prima di iniziare i... 🔗palermotoday.it

