Recuperato dopo tre mesi il corpo del camionista inghiottito dalla voragine apertasi in strada in Giappone

dopo tre mesi è stato Recuperato il corpo del camionista di 74 anni caduto in una voragine apertasi in strada nella città di Yashio il 28 gennaio. Si sarebbe creata dopo la rottura di un tubo delle fognature che trasportava le acque reflue verso un impianto di trattamento. "Fino alla fine mio ??padre deve aver sperato di tornare a casa vivo", ha detto un figlio dell'uomo. 🔗 treè statoildeldi 74 anni caduto in unainnella città di Yashio il 28 gennaio. Si sarebbe creatala rottura di un tubo delle fognature che trasportava le acque reflue verso un impianto di trattamento. "Fino alla fine mio ??padre deve aver sperato di tornare a casa vivo", ha detto un figlio dell'uomo. 🔗 Fanpage.it

