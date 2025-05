Rearm Eu 16 Paesi chiedono attivazione clausula salvaguardia per aumento spesa nella difesa no di Salvini | Avanti verso pace Europa non faccia saltare il tavolo

Svimez critica il piano Rearm Eu: difesa delle risorse per la coesione - Il piano Rearm Eu propone un utilizzo delle risorse della coesione "inconciliabile con i suoi obiettivi di inclusione economica, sociale e territoriale". Lo afferma lo Svimez dicendo il suo secco 'no' alla prospettiva di spostare le risorse da uno scopo all'altro. La coesione, spiega l'associazione, "rappresenta un pilastro costitutivo dell'Unione europea che non può essere indebolito di fronte ad ogni emergenza". 🔗quotidiano.net

Rearm Eu, Bonelli (Avs): “Meloni ha approvato piano senza mandato parlamentare, venga in Aula. Pd? Stia con noi” - “Giorgia Meloni ha detto sì al piano di riarmo Ue di Ursula Von der Leyen senza alcun mandato, venga immediatamente in Parlamento. Noi chiederemo con una mozione al Parlamento di esprimersi con un sì o con un no. Meloni è obbligata a venire in Parlamento perché per i soldi serve una variazione di bilancio, deve venire in Parlamento e vedremo se la maggioranza la segue”. Ad attaccare è il deputato Avs e coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, a margine di una iniziativa sul referendum per la cittadinanza, parlando del piano di riarmo Ue. 🔗ilfattoquotidiano.it

Piano Rearm Eu, Schlein insiste: “Va cambiato, speriamo insieme alle altre forze dei Socialisti & Democratici” - “Il Piano Rearm Ue di Von der Leyen va cambiato, speriamo di fare una grande battaglia insieme alle altre forze della famiglia S&D”. A margine dell’inaugurazione della sede Pd della Federazione di Roma, la segretaria dem Elly Schlein torna a bocciare la proposta da 800 miliardi sul riarmo dell’Europa avanzata dalla presidente della Commissione Ue. La stessa che ora vorrebbe anche scavalcare il Parlamento europeo ed evitare il voto in Aula per far approvare il piano di riarmo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ue, 16 Paesi faranno scattare la clausola per aumentare la spesa per la difesa - Il blocco consente agli Stati membri di spendere fino all'1,5 per cento del Pil per la difesa nei prossimi quattro anni senza i consueti limiti di bilancio ... 🔗msn.com

ReArm Europe, paesi divisi al Consiglio Ue: i governi sposano il piano sulla difesa ma non c’è l’accordo sui fondi - A partire dalle risorse. Le deroghe al Patto di Stabilità I Paesi più indebitati, come Italia e Francia, temono le ripercussioni sui conti pubblici e potrebbero non chiedere né le deroghe al ... 🔗msn.com

ReArm Europe, paesi divisi al Consiglio Ue: i governi sposano il piano sulla difesa ma non c’è l’accordo sui fondi - (Milano Finanza) Se ne è parlato anche su altre testate "Rearm Europe cambia nome ... sette volte quello della Russia (126 miliardi). I paesi dell’Ue hanno speso, solo nel 2024, 355 miliardi ... 🔗informazione.it