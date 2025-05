Real Madrid Ancelotti via al termine della Liga preallertato Solari per il Mondiale per club Relevo

Real Madrid già pensano al Mondiale per club“, lo scrive Relevo. La Liga è ancora a portata di mano, il Barcellona è distante appena 4 punti a quattro giornate dalla fine. Ma Florentino ha fissato l’obiettivo. “Vincerlo significherebbe guadagnare 100 milioni di euro, il che, di questi tempi, rappresenta un traguardo importante per le casse del club. Per questo motivo, vogliono che il caos in panchina venga risolto il prima possibile“.Ancelotti dovrebbe andare via a fine stagione. Ma c’è il Mondiale appunto. Xabi Alonso sarebbe il candidato designato ma guidare già a giugno la cavalcata verso un trofeo sarebbe complicato. Così si apre all’ipotesi di un “traghettatore”, tra Solari, Raul e Arbeloa, ex calciatori ora allenatori in orbita Real.Leggi anche: Ancelotti non allenerà il Brasile. 🔗 Ilnapolista.it - Real Madrid, Ancelotti via al termine della Liga, preallertato Solari per il Mondiale per club (Relevo) “Algià pensano alper“, lo scrive. Laè ancora a portata di mano, il Barcellona è distante appena 4 punti a quattro giornate dalla fine. Ma Florentino ha fissato l’obiettivo. “Vincerlo significherebbe guadagnare 100 milioni di euro, il che, di questi tempi, rappresenta un traguardo importante per le casse del. Per questo motivo, vogliono che il caos in panchina venga risolto il prima possibile“.dovrebbe andare via a fine stagione. Ma c’è ilappunto. Xabi Alonso sarebbe il candidato designato ma guidare già a giugno la cavalcata verso un trofeo sarebbe complicato. Così si apre all’ipotesi di un “traghettatore”, tra, Raul e Arbeloa, ex calciatori ora allenatori in orbita.Leggi anche:non allenerà il Brasile. 🔗 Ilnapolista.it

Cosa riportano altre fonti

Real Madrid-Arsenal LIVE, formazioni ufficiali: Ancelotti non fa rivoluzioni, Valverde a centrocampo - Real Madrid-Arsenal, ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. Il Santiago Bernabeu si accende e sogna: serve una vera e propria im... 🔗calciomercato.com

Real Madrid, Ancelotti si è girato verso la panchina e non ha trovato quasi nessuno (The Athletic) - The Athletic fotografa perfettamente il momento del Real Madrid restituendo un’immagine piuttosto eloquente. Sotto 2-0 dopo 70?, Ancelotti si rivolge alla panchina. La soluzione migliore che ha trovato tra i suoi sostituti? Mandare in campo il terzino Lucas Vazquez, 34 anni quest’estate, al posto del 39enne Luka Modric. Dopo il 3-0 di Mikel Merino, la ciliegina sulla torta dopo i due spettacolari gol su punizione di Declan Rice, arriva il secondo cambio di Ancelotti. 🔗ilnapolista.it

Villarreal-Real Madrid, il pronostico: Ancelotti allunga, con combo e non solo - Nuova giornata de LaLiga, la 28ª, pronta a prendere il via, per quello che, insieme alla Serie A, resta il campionato più incerto ed interessante per quanto riguarda la lotta la titolo. Proprio in tale contesto si inserisce uno dei due big match del turno, un Villarreal-Real Madrid, in programma sabato 15 marzo alle 18:30 all’Estadio de la Ceramica, che promette fuoco e fiamme, visto che i punti pesano tantissimo anche per i padroni di casa. 🔗sololaroma.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Real Madrid, Ancelotti via al termine della Liga, preallertato Solari per il Mondiale per club (Relevo); Real Madrid furioso, Ancelotti via 'questione di ore'; Ancelotti, tra Real Madrid, Brasile e Arabia: il futuro è ancora un rebus, ma una cosa è certa: non ha fretta; Ancelotti via dal Real Madrid, sì al Brasile da ct: i dettagli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ancelotti via dal Real Madrid, sì al Brasile da ct: i dettagli - Un pezzo alla volta, si sta ricomponendo il puzzle e il quadro si fa sempre più chiaro. E l’ultimo tassello porta il volto di Santiago Solari, dopo che erano apparsi, in ordine sparso, quelli di Imano ... 🔗msn.com

Real Madrid furioso, Ancelotti via 'questione di ore' - "Questione di ore". Il titolo di 'Marca', giornale sportivo spagnolo spesso molto ben informato sulle questioni riguardanti il Real Madrid, lascia intendere che il club pluricampione d'Europa potrebbe ... 🔗ansa.it

Via libera Ancelotti: incontro nella capitale - Via libera Ancelotti e incontro nella Capitale, ecco le ultime sul tecnico del Real Madrid in queste ore bollenti per il futuro allenatore della Roma. 🔗asromalive.it