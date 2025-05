Real Albergo dei Poveri i lavori di ristrutturazione completati nel 2029 | sarà un nuovo polo culturale a Napoli

nuovo Real Albergo dei Poveri in piazza Carlo III a Napoli. Il nuovo Palazzo Fuga ospiterà una sezione del Mann e una sezione dell'Università Federico II. 🔗 Stanziati 248 milioni di euro per ildeiin piazza Carlo III a. IlPalazzo Fuga ospiterà una sezione del Mann e una sezione dell'Università Federico II. 🔗 Fanpage.it

Sociale, al Real Albergo dei Poveri di Napoli il primo Pranzo di Comunità - Sabato 5 aprile alle ore 12:30, il Real Albergo dei Poveri ospita il primo Pranzo di Comunità, uno dei progetti di inclusione pensati da Laura Valente, direttrice artistica delle celebrazioni per Napoli 2500. Ogni mese, questo appuntamento speciale promuove l’integrazione sociale attraverso la condivisione delle tradizioni culinarie, legate alle storie dei Paesi di provenienza delle comunità coinvolte. 🔗ildenaro.it

Napoli, il ministro Giuli in visita all'Albergo dei poveri: «Sarà modello per Italia e Europa» - «Ci avviamo a vedere qui a Napoli, nelle istituzioni che sorreggono le iniziative del Comune, dell'Università, della scuola, qualcosa di gigantesco a livello di formazione,... 🔗ilmattino.it

Nuova vita per l’immobile che era della criminalità, lavori all’ex Albergo Marina di Castellone - Nuova vita per l’ex Albergo Marina di Castellone, bene confiscato alla criminalità organizzata a Formia. E’ stato infatti compiuto nei giorni scorsi un primo ma significativo passo avanti verso la riqualificazione e riconversione del complesso immobiliare con l’apertura del cantiere finalizzato a... 🔗latinatoday.it

Giulia a Napoli all'Albergo dei Poveri: sarà pronto per il 2029 - Oggi si è recato a Napoli in visita all'Albergo dei Poveri il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, accompagnato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. I cantieri dei ... 🔗msn.com

Giuli: "Albergo dei Poveri sarà un modello in Italia ed in Europa" - Il ministro visita Palazzo Fuga e parla anche di Scudetto: "Tifo Roma, ma mi scalderebbe il cuore" Napoli. “Ci avviamo a vedere qui a Napoli qualcosa di gigantesco, un modello per l’Italia e per l’Eur ... 🔗msn.com

Napoli | Il Real Albergo dei Poveri diventerà hub culturale - Il Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno degli edifici storici più imponenti ... come il cortile di destra, rimarranno escluse dai lavori perché tuttora abitate. L’intervento, curato dallo studio ... 🔗mobilita.org