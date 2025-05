Reading-spettacolo A che cosa non servono gli eroi?

Reading-spettacolo della quarta edizione di “Mythos”, la rassegna. 🔗 Trevisotoday.it - Reading-spettacolo "A che cosa (non) servono gli eroi?" Un’esperienza inconsueta nella programmazione di un festival di teatro classico, che si tradurrà in un dibattito aperto sul palco del Teatro “Mario Del Monaco” di Treviso, dove martedì 6 maggio (inizio alle ore 20) si terrà ildella quarta edizione di “Mythos”, la rassegna. 🔗 Trevisotoday.it

Su altri siti se ne discute

A cosa servono i farmaci. Un'app di Aifa svela tutti i segreti - AGI - Bronchite? Semaforo rosso all'uso di qualsiasi antibiotico. Otite nei bambini? Luce arancione per l'antimicrobico utilizzabile solo per casi gravi, piccoli immunocompromessi o di età inferiore ai due anni. Polmonite? Disco verde all'utilizzo di Amoxicillina o Doxiciclina. È la App a semaforo dell'Aifa con informazioni utili sul trattamento delle 10 più comuni infezioni tra adulti e bambini, scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali di Google e Apple, ma anche dal sito https://eur03. 🔗agi.it

A Milano arrivano le “strisce rosa” per le auto: a cosa servono e chi può parcheggiare - Sono parcheggi come gli altri, ma le strisce che delimitano i confini sono rosa e non blu. Si tratta di parcheggi riservati ai neo-genitori e nelle prossime settimane a Milano ne spunteranno una cinquantina, a cui gradualmente se ne aggiungeranno altri fino ad arrivare a quota 600. Tutti... 🔗milanotoday.it

Quali sono le migliori vpn per il gaming e a cosa servono - Una connessione e protetta per godere al meglio l’esperienza di gioco? Molti gamer l’apprezzano. Ecco perché. 🔗wired.it

Ne parlano su altre fonti

Reading-spettacolo A che cosa (non) servono gli eroi?; A che cosa (non) servono gli eroi?; Fiesole, Paolo Nori porta a teatro ‘A cosa servono i russi’; La punta della lingua, presentata la 19° edizione del Festival Internazionale di Poesia Totale. 🔗Cosa riportano altre fonti