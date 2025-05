Ravenna Jazz la programmazione continua con la cantante soul Karima

Ravenna Jazz torna al Teatro Socjale di Piangipane con un nuovo concerto di Jazz vocale. Protagonista della serata (inizio alle 21.30) sarà Karima, assieme a Diego Borotti (sax e clarinetto), Alberto Marsico (organo Hammond) e Alessandro Minetto (batteria).

