Rara foca monaca avvistata a Capri | “Torna dopo quasi 100 anni di assenza”

avvistata una rarissima foca monaca nelle acque di Capri, nel Golfo di Napoli. Il video, anche se per pochi secondi, immortala lo straordinario incontro. 🔗 Il primo maggio è statauna rarissimanelle acque di, nel Golfo di Napoli. Il video, anche se per pochi secondi, immortala lo straordinario incontro. 🔗 Fanpage.it

Foca monaca avvistata nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella: “Evento eccezionale” - Il 25 aprile è stata avvistata una rarissima foca monaca nelle acque dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella. L’evento, confermato dall'Ispra, è di grande importanza per il territorio: la specie infatti mancava da decenni in quest’area.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Avvistamento eccezionale a Punta Campanella, una Foca monaca fa capolino nell'Area Marina Protetta - Un avvistamento rarissimo ed eccezionale questa mattina nel mare dell'Amp Punta Campanella. Quella che con grandissima probabilità è una Foca monaca mediterranea appare per pochi secondi nei pressi della costa di Punta della Campanella, in piena zona B della Riserva Marina. Pochi secondi nei... 🔗salernotoday.it

Grecia, foca monaca mediterranea curata e rilasciata in mare - Si chiama Konstantina ed è una foca monaca mediterranea. Due mesi fa è stata trovata orfana e in difficoltà sulle rocce al largo della costa della Grecia meridionale. Soccorsa e salvata, è stata curata dagli specialisti del MOm, la Società ellenica per lo studio e la protezione della foca monaca, un’organizzazione ambientale non governativa greca senza scopo di lucro. Konstantina è stata accudita fino alla sua guarigione e poi rilasciata in mare. 🔗lapresse.it

Rara foca monaca avvistata a Capri: Torna dopo quasi 100 anni di assenza; Da Punta Campanella a Capri: nuovo avvistamento eccezionale della rara Foca monaca mediterranea!; Punta Campanella, avvistata la rara foca monaca; Nuovi avvistamenti di una (rara) foca nel palermitano: ecco perché succede.

Rara foca monaca avvistata a Capri: “Torna dopo quasi 100 anni di assenza” - "L'avvistamento, il secondo in pochi giorni, il terzo se si considera anche quello di 2 anni fa al largo di Capri, è un ulteriore fortissimo segnale del ritorno e della presenza della foca monaca ... 🔗fanpage.it

Raro esemplare di Foca monaca avvistato a Capri - Dopo l'avvistamento del 25 aprile a Punta Campanella, incredibile nuova segnalazione a poche miglia di distanza, nelle acque di Capri, il 1° ... 🔗msn.com

Foca monaca avvistata a Punta Campanella - Area Marina Protetta e Ispra confermano che dovrebbe trattarsi proprio di un esemplare del mammifero minacciato di estinzione nel Mediterraneo ... 🔗rainews.it