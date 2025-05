Rapporto | Aston Villa allinea un’entusiasmante alternativa al trasferimento di Marco Asensio

Aston Villa sta osservando la star di Manchester City Kevin de Bruyne in alternativa a un accordo permanente per il centrocampista attaccante del PSG in preda a loan Marco Asensio.L'Internazionale del Belgio sta per essere fuori contratto a Man City, chiamando tempo per una lunga e leggendaria carriera allo stadio Etihad.Sarebbe certamente ambizioso da Villa, ma sembra che siano seriamente preparati a cercare di atterrare De Bruyne quando sarà disponibile quest'estate, secondo Football Insider.UNAI Emery ha portato Asensio in prestito a gennaio e si è esibito bene, ma sembra che Villa possa ora portare a De Bruyne come un'opzione ancora migliore in quella posizione.Aston Villa allinea l'ambizioso trasferimento di Kevin de BruyneKevin de Bruyne di Man City in azione (foto di Carl RecineGetty Images)I fan di Villa saranno senza dubbio entusiasti di questa storia, con Emery che continua a prendere questo club in una direzione davvero positiva.

