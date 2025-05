Rapporti Italia-Usa Meloni | Leali ma non subalterni Sul Green Deal e rapporti Ue | Serve pragmatismo

subalternità». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni , in un’intervista in cui ha spiegato, fra l’altro, di essere stata «troppe volte oggetto di attacchi sessisti vergognosi, nel silenzio e nell’indifferenza di quelli che si riempiono la bocca dei diritti. 🔗 Feedpress.me - Rapporti Italia-Usa, Meloni: “Leali ma non subalterni”. Sul Green Deal e rapporti Ue: “Serve pragmatismo” «Noi siamo determinati a far valere i nostri interessi, nel solco della tradizionale amicizia che ci lega agli Usa , con lealtà ma senzatà». Lo ha detto la premier Giorgia, in un’intervista in cui ha spiegato, fra l’altro, di essere stata «troppe volte oggetto di attacchi sessisti vergognosi, nel silenzio e nell’indifferenza di quelli che si riempiono la bocca dei diritti. 🔗 Feedpress.me

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meloni: “Con Trump leali ma non subalterni. No a utilizzo strumentale dell’antifascismo. Mi ripresenterò agli elettori dicendo ve lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto” - (Adnkronos) – Presidente Meloni, il suo governo è arrivato al giro di boa. Quel 22 ottobre del 2022 quando ha giurato davanti al presidente della Repubblica le sembra vicino o lontano? "Se penso alle tante vicende che abbiamo vissuto in questi due anni e mezzo, ai cambiamenti intorno a noi ma anche alle tantissime […] 🔗periodicodaily.com

Meloni sente Trump dopo la lite con Zelensky: il piano per ricucire i rapporti tra Usa e Ucraina - In vista dell'incontro a Londra con Zelensky, ieri la premier ha sentito telefonicamente Donald Trump. Per riallacciare i rapporti tra i due leader dopo lo strappo di venerdì scoro, Meloni starebbe puntando a un tavolo comune da organizzare il prima possibile e alla presenza della Nato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Meloni riceve Erdogan: “Confermata la solidità dei rapporti. L’intesa sui migranti funziona”. Nuovi accordi commerciali - Sintonia sui dossier caldi dell’agenda internazionale e conferma della solidità dei rapporti bilaterali. È il bilancio del quarto vertice intergovernativo tra Italia e Turchia che si è tenuto a Roma a Villa Pamphili prima del Forum imprenditoriale Roma-Ankara. Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan (circa due ore di colloquio) che ha definito la premier “la mia stimata amica”. 🔗secoloditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Rapporti Italia-Usa, Meloni: “Leali ma non subalterni”. Sul Green Deal e rapporti Ue: “Serv. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rapporti Italia-Usa, Meloni: “Leali ma non subalterni”. Sul Green Deal e rapporti Ue: “Serve pragmatismo” - Il pensiero sulla Francia: "Rappresentiamo due grandi nazioni europee, amiche e confinanti, con tanti interessi comuni ma anche una sana competizione in molti settori" ... 🔗msn.com

Meloni: “Con Trump leali ma non subalterni. Contro di me attacchi sessisti” - L’intervista della premier all’Adnkronos. Parla dei rapporti con il presidente Usa, premierato, libertà di stampa, lavoro e carceri ... 🔗msn.com

Giorgia Meloni: "Con Trump un rapporto leale ma non subalterno" - La premier fa un bilancio dei primi due anni e mezzo di governo in un'intervista al direttore Adnkronos Davide Desario: "Orgogliosa di aver capovolto la narrazione sull'Italia all'estero" ... 🔗rainews.it