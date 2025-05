Rapinatori seriali arrestati due fratelli a Reggio Emilia | ecco dove avevano colpito

Reggio Emilia, 2 maggio 2025 – Sono stati arrestati i due responsabili della rapina a mano armata consumata nella tabaccheria di via Gorizia il 2 dicembre scorso. Due fratelli italiani di 23 e 41 anni sono finiti in manette mercoledì pomeriggio grazie ad un'operazione congiunta di polizia di Stato e carabinieri nell'indagine coordinata dalla procura reggiana guidata dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci.I due, volto travisato, avevano fatto irruzione nell'esercizio commerciale poco prima dell'orario di chiusura minacciando la commessa con una pistola facendosi consegnare mille euro in contanti e numerosi gratta&vinci. Dopo aver messo a segno il colpo, sono fuggiti in direzione di via Marsala facendo perdere le proprie tracce.La prima svolta investigativa è arrivata il giorno successivo, il 3 dicembre, quando gli agenti della squadra mobile della questura e i militari del Norm dei carabinieri arrestarono i due fratelli mentre tentavano un'altra rapina alla farmacia "Rivi" di Santa Maria della Fossa a Novellara.

