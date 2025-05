Ranucci sarà ascoltato dal Parlamento Ue Non solo spyware e corruzione | Bruxelles vigila anche sulla Rai

solo la vicenda spyware e le riforme della giustizia a preoccupare l’Unione europea. Se era noto infatti che il Parlamento Ue avesse convocato una giornata di audizioni a porte chiuse per il 14 maggio (alla presenza tra gli altri dei ministri Nordio e Piantedosi, dell’Anm e del direttore di Fanpage Francesco Cancellato), adesso all’elenco dei convocati si aggiunge il conduttore di Report Sigfrido Ranucci.Le ragioni dell’audizione del giornalista Rai sono intuitive. È di queste ore la pubblicazione dell’impietosa relazione di Reporters sans frontieres sulla libertà di stampa, in cui l’Italia crolla al 49esimo posto, record negativo. Non solo. Ranucci ha più volte denunciato le pressioni su di lui e sulla sua trasmissione e i tentativi di condizionare il giornalismo di inchiesta in Rai. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Ranucci sarà ascoltato dal Parlamento Ue. Non solo spyware e corruzione: Bruxelles vigila anche sulla Rai Non ci sonola vicendae le riforme della giustizia a preoccupare l’Unione europea. Se era noto infatti che ilUe avesse convocato una giornata di audizioni a porte chiuse per il 14 maggio (alla presenza tra gli altri dei ministri Nordio e Piantedosi, dell’Anm e del direttore di Fanpage Francesco Cancellato), adesso all’elenco dei convocati si aggiunge il conduttore di Report Sigfrido.Le ragioni dell’audizione del giornalista Rai sono intuitive. È di queste ore la pubblicazione dell’impietosa relazione di Reporters sans frontiereslibertà di stampa, in cui l’Italia crolla al 49esimo posto, record negativo. Nonha più volte denunciato le pressioni su di lui esua trasmissione e i tentativi di condizionare il giornalismo di inchiesta in Rai. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un bambino ascoltato sarà un adulto sereno - Roma, 8 aprile 2025 – Portare al centro del dibattito il valore universale dell’ascolto dando la parola ai ragazzi stessi e riconoscendo l’importanza e il valore del loro contributo presentandoli alle Istituzioni. È questo l’obiettivo dell’evento organizzato da Telefono Azzurro e CNEL - Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro in occasione della Prima Giornata Nazionale dell’Ascolto dei Minori istituita dalla Repubblica Italiana nel luglio dello scorso anno su iniziativa dello stesso Telefono Azzurro. 🔗quotidiano.net

Ranucci: “Il 26 marzo convocato dal Parlamento Ue per la circolare Rai che prevede controllo su Report, voluta da una parte della politica” - “Nonostante tutto io considero la Rai un luogo di libertà. Il problema è quanto impieghiamo di tempo e fatica per difendere questa libertà“. Così Sigfrido Ranucci, direttore di Report, intervenuto a margine dell’Assemblea nazionale di Articolo 21. Dall’Assemblea, Ranucci ha anche dato una notizia: “Il 26 marzo sono stato convocato dalla Commissione culturale del Parlamento europeo per la circolare che mi riguarda, quella diffusa qualche settimana fa, che prevede un controllo su Report – ha spiegato – Voglio ricordare una cosa, questa circolare nasce dopo una serie di inchieste precise e ... 🔗ilfattoquotidiano.it

“Un bambino ascoltato sarà un adulto sereno”: la Giornata Nazionale dell’Ascolto dei Minori - In occasione della prima Giornata Nazionale dell'Ascolto dei Minori, Telefono Azzurro, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), ha organizzato una serie di incontri intitolati "Un bambino ascoltato sarà un adulto sereno". Questi eventi, cominciati l'8 aprile 2025 a Roma, si sono svolti anche a Milano, Treviso e Palermo, coinvolgendo istituzioni, scuole e realtà educative per promuovere una cultura dell'ascolto. 🔗orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ranucci sarà ascoltato dal Parlamento Ue. Non solo spyware e corruzione: Bruxelles vigila anche sulla Rai. 🔗Se ne parla anche su altri siti