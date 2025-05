Ranieri | Vedo il bicchiere mezzo pieno al Franchi lo riempiremo del tutto; ora testa alla Roma con questo spirito

Ranieri, difensore della Fiorentina, dopo la sconfitta nella semifinale d'andata di Conference League contro il Real Betis Luca Ranieri ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la sconfitta di misura nella semifinale d'andata di Conference League contro il Real Betis. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Siamo stati bravi .

Il bicchiere mezzo pieno. La Civitanovese fa un passo avanti - Sono diversi i motivi per vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio che la Civitanovese ha ottenuto a Fossombrone. Al "Comunale Marcello Bonci" è stata una prova importante da parte dei rossoblù che fino al 92’ avevano assaporato l’idea di tornare a casa con l’intera posta in palio. L’esito può essere letto come l’ennesima beffa, ma a livello di classifica Visciano e soci hanno guadagnato un punto su molte delle dirette concorrenti, abbandonando il penultimo posto ai danni dell’Isernia e attestandosi sullo stesso livello della Fermana. 🔗sport.quotidiano.net

Le interviste. "Possiamo guardare il bicchiere mezzo pieno» - Leonardo Menichini può sorridere solo a metà. La vittoria volata via nel finale di gara gli provoca comprensibile amarezza, ma il tecnico prova a guardare oltre il risultato e puntare sulla prestazione: "La nostra partita direi che è stata buona, abbiamo fatto una buona circolazione di palla, con le due squadre che si sono annullate. Noi abbiamo fatto qualche tiro in più e il nostro portiere è stato poco impegnato, però resta l’amarezza per il fatto che dopo essere riusciti a sbloccare la gara si è preso il gol nel finale. 🔗sport.quotidiano.net

L’emergenza infortuni dice che questo pareggio con la Lazio è un bicchiere mezzo pieno - L’emergenza infortuni dice che questo pareggio con la Lazio è un bicchiere mezzo pieno Stava venendo fuori una vittoria sporca grazie più ad errori difensivi che meriti degli attaccanti. È arrivato un pari sostanzialmente giusto per quello che si è visto il campo. Bene Raspadori che risponde presente nel suo ruolo ed è decisivo su entrambi i gol, male le fasce che perdono di meccanismi offensivi senza Politano e Neres. 🔗ilnapolista.it

Ranieri: "Quando capisci che non puoi vincere... Smetto a fine stagione, poi girerò il mondo" - Claudio Ranieri coglie il quindicesimo risultato utile di fila contro la Juventus anche se il tabù degli scontri diretti resta tale. Il tecnico vede il bicchiere mezzo pieno e riconosce la forza ... 🔗gazzetta.it

Stupro di capodanno a Roma, Patrizio Ranieri condannato a 5 anni e mezzo. Lui: «Io non ho fatto niente» - Il tribunale di Roma ha condannato a 5 anni e mezzo Patrizio Ranieri, accusato di violenza sessuale ai danni di una minorenne. La Procura aveva chiesto una pena a 12 anni e sei mesi. Il fatto ... 🔗msn.com