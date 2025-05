Ranieri si emoziona in diretta TV dopo Betis-Fiorentina | “Scusate mi sono perso”

Betis-Fiorentina di Conference League, Luca Ranieri è stato protagonista di un particolare siparietto nel corso dell'intervista TV: si emoziona per i complimenti di Beppe Bergomi e non riesce più ad andare avanti. 🔗 Al termine didi Conference League, Lucaè stato protagonista di un particolare siparietto nel corso dell'intervista TV: siper i complimenti di Beppe Bergomi e non riesce più ad andare avanti. 🔗 Fanpage.it

