Champions League. Ma senza rimpianti. E, soprattutto, senza pressioni. E’ questo il pensiero di Claudio Ranieri, che nella conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina (in programma domenica alle 18) spiega: “Non abbiamo pressioni perchè sappiamo da dove veniamo. Stavamo con la testa sott’acqua, ora l’abbiamo tirata fuori e cominciamo a respirare. E ora che respiriamo dobbiamo spingere. La pressione ce l’hanno gli altri, che stanno lassù dall’inizio”. Quello con i Viola, infatti, è a tutti gli effetti uno spareggio per continuare a inseguire il quarto posto, ora lontano due punti per i giallorossi: “E’ una lunga lotta per qualcosa di importante. Non mi piace promettere, ma sono una persona positiva e ambiziosa. 🔗 Unlimitednews.it - Ranieri “Restare in caso di Champions sarebbe un errore” ROMA (ITALPRESS) – Dare il massimo, fino all’ultimo secondo, per lottare per un posto inLeague. Ma senza rimpianti. E, soprattutto, senza pressioni. E’ questo il pensiero di Claudio, che nella conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina (in programma domenica alle 18) spiega: “Non abbiamo pressioni perchè sappiamo da dove veniamo. Stavamo con la testa sott’acqua, ora l’abbiamo tirata fuori e cominciamo a respirare. E ora che respiriamo dobbiamo spingere. La pressione ce l’hanno gli altri, che stanno lassù dall’inizio”. Quello con i Viola, infatti, è a tutti gli effetti uno spareggio per continuare a inseguire il quarto posto, ora lontano due punti per i giallorossi: “E’ una lunga lotta per qualcosa di importante. Non mi piace promettere, ma sono una persona positiva e ambiziosa. 🔗 Unlimitednews.it

"Nulla può farmi cambiare idea", assicura il tecnico della Roma ROMA - Dare il massimo, fino all'ultimo secondo, per lottare per un posto in Champions League. Ma senza rimpianti. E, soprattutto, senza pressioni. È questo il pensiero di Claudio Ranieri, che nella conferenza stampa in vista della sfid

ROMA (ITALPRESS) – Dare il massimo, fino all'ultimo secondo, per lottare per un posto in Champions League. Ma senza rimpianti. E, soprattutto, senza pressioni. E' questo il pensiero di Claudio Ranieri, che nella conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina (in programma domenica alle 18) spiega: "Non abbiamo pressioni perchè sappiamo da dove veniamo. Stavamo con la testa sott'acqua, ora l'abbiamo tirata fuori e cominciamo a respirare.

Calcio:Ranieri 'E' mio ultimo anno, nulla mi farà cambiare idea' - "Nulla mi farà cambiare idea": così Claudio Ranieri risponde in conferenza stampa a chi gli chiede se con la Champions o un'offerta monstre dei Friedkin potrebbe cambiare idea e restare sulla panchina ... 🔗msn.com

