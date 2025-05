Ranieri rende di nuovo Roma un invincibile impero

Ranieri (Roma, 10-20-1951) ha goduto di una pensione placida-In quando ha ricevuto la chiamata da Socorro."Avevo smesso di allenarmi, anche se devo dire di aver ricevuto più richieste negli ultimi mesi rispetto a quando ho vinto il campionato con Leicester. Ho sempre detto di no, Ma ho detto a un amico: "Posso allenarmi di nuovo solo in due casi: a Roma o Cagliari", riconosciuto prima di iniziare, 73 anni, Il suo quarto tappe come "Giallorossi"uno come giocatore (1973-74) e tre come allenatore (2009-11, 2019 e 2024-25). L'ex allenatore di Valencia e Atlético è arrivato con un chiaro impegno: Alla fine della stagione avrebbe cambiato la panchina per un posto nel consiglio.

Roma, un protagonista di Ranieri rinnova: blindato con un nuovo contratto - Roma, arriva la notizia che i tifosi aspettavano: arriva il rinnovo di contratto per un protagonista di Ranieri Roma, un protagonista di Ranieri rinnova: blindato con un nuovo contratto (Lapresse) – SerieAnewsIl pareggio contro la Juventus non ha affatto frenato la Roma, anzi. I giallorossi hanno mostrato ancora una volta l’ottimo stato di forma chiudendo sul punteggio di 1-1 la sfida contro una diretta concorrente per il quarto posto. 🔗serieanews.com

Dybala dopo l’infortunio spiazza Ranieri con una richiesta: ora avrà un nuovo ruolo nella Roma - Paulo Dybala ha fatto una richiesta specifica a Claudio Ranieri in questo periodo lontano dai campi per via dell'infortunio. L'argentino vuole svolgere un nuovo ruolo pur di restare al fianco dei compagni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Roma, caccia al dopo Ranieri: nuovo nome dalla Serie A - Il presente sorride ma, al tempo stesso, per la Roma è il momento di costruire un florido futuro. I giallorossi vogliono dar vita ad un progetto vincente, per rimanere nelle parti alte della classifica di Serie A. Per raggiungere tale traguardo, la dirigenza sarebbe al lavoro per portare sotto l’ombra del Colosseo un nuovo tecnico, colui che avrà l’arduo compito di sostituire Claudio Ranieri. Nonostante sia stato corteggiato a lungo dai Friedkin, il coach di Testaccio ha deciso di ritirarsi al termine della stagione dopo una carriera ricca di soddisfazioni, entrando a far parte ... 🔗sololaroma.it

Nuovo allenatore Roma, ecco il grande ex: Ranieri chiude il cerchio - Nuovo allenatore Roma, Ranieri chiude il cerchio con il grande ex. Annuncio clamoroso sulla panchina giallorossa: coinvolti anche Allegri e Conte. 🔗asromalive.it

Roma, Ranieri: "Mio nuovo ruolo sarà senior advisor ma non so bene cosa sia" - L'allenatore giallorosso premiato alla carriera dall'Ussi a Coverciano ha parlato del suo futuro ruolo nel club romanista: "Sarò senior advisor ma non so neppure bene cosa sia". Poi sull'esperienza di ... 🔗sport.sky.it

Gol, carattere e una meritata gita a Venezia: così Shomurodov si è preso la Roma - Dove lo metti sta. E rende oltre le aspettative. Eldor Shomurodov è una risorsa preziosa per questa Roma. Da San Siro è uscito sfinito ma felice, dopo aver dato tutto, complice anche una botta riassor ... 🔗corrieredellosport.it