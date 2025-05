Ranieri | Non resto alla Roma neanche con a Champions

Roma. Per cui dico no. Verrà un nuovo allenatore e dovrà avere il tempo per conoscere tutto, lo aiuterò in tutto quello che mi chiederà". Così Claudio Ranieri, nella conferenza stampa in vista della sfida di domenica tra Roma e Fiorentina per la 35^ giornata di Serie A, risponde a chi gli chiede se ci sono possibilità di ripensamento in caso di qualificazione alla Champions League. Corsa al quarto posto A proposito di corsa al quarto posto, aggiunge: "Dipende tanto dalla freschezza della squadra e dagli episodi che arrivano, chi li sfrutta prima ha una buona possibilità. È una lunga lotta per entrare in qualcosa di importante.

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

Roma, ten Hag in visita a Trigoria. Ieri cena con Ranieri e Hummels - Il weekend calcistico è passato in archivio e la Roma deve voltare definitivamente pagina. I giallorossi hanno impattato per 1-1 con la Juventus, in una partita dalle mille emozioni che rimanda però il discorso qualificazione in Champions League alle prossime uscite. La squadra sta rimanendo sulla retta via in questo inizio 2025, grazie alla prova di ogni singolo elemento della rosa a disposizione di Claudio Ranieri. 🔗sololaroma.it

