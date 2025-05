Ranieri chiarisce | Nuovi orizzonti tattici per la mia Roma dopo la vittoria con l’Inter? Non gli ho mai chiesto di difendersi…

Ranieri chiarisce: «Nuovi orizzonti tattici per la mia Roma dopo la vittoria con l’Inter? Non gli ho mai chiesto di difendersi.». Le parole del tecnicoIntervenuto in conferenza stampa in vista di Roma Fiorentina, il tecnico dei giallorossi Claudio Ranieri fa riferimento alla vittoria ottenuta nello scorso turno di campionato contro l’Inter.LA vittoria CON l’Inter PUO’ APRIRE Nuovi orizzonti tattici? – «Io non ho mai chiesto alla mia squadra, al pronti via, di mettersi dietro. No. Evidentemente, se succede, è perché la squadra avversaria è stata più forte. Anche loro si adattano a noi: c’è chi dice ‘aspettiamoli 30 metri più indietro e vediamo cosa succede’; oppure, come la Juventus dice ‘andiamoli a prendere alti e vediamo cosa succede. Anche gli altri hanno le loro strategie tattiche, e noi dobbiamo essere bravi a controbilanciarle. 🔗 Internews24.com - Ranieri chiarisce: «Nuovi orizzonti tattici per la mia Roma dopo la vittoria con l’Inter? Non gli ho mai chiesto di difendersi…» : «per la mialacon? Non gli ho maidi difendersi.». Le parole del tecnicoIntervenuto in conferenza stampa in vista diFiorentina, il tecnico dei giallorossi Claudiofa riferimento allaottenuta nello scorso turno di campionato contro.LACONPUO’ APRIRE? – «Io non ho maialla mia squadra, al pronti via, di mettersi dietro. No. Evidentemente, se succede, è perché la squadra avversaria è stata più forte. Anche loro si adattano a noi: c’è chi dice ‘aspettiamoli 30 metri più indietro e vediamo cosa succede’; oppure, come la Juventus dice ‘andiamoli a prendere alti e vediamo cosa succede. Anche gli altri hanno le loro strategie tattiche, e noi dobbiamo essere bravi a controbilanciarle. 🔗 Internews24.com

