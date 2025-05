Ranieri ancora a Roma con la Champions l’annuncio dell’allenatore | Quando vorrà il presidente

Roma. Dopo il successo a San Siro contro l'Inter, l'obiettivo Champions League è sempre più alla portata. I giallorossi di Claudio Ranieri sono lì al sesto posto, a sole due lunghezze dalla Juventus, che nel weekend affronterà il Bologna.Ranieri ancora a Roma con la Champions: l'annuncio in conferenza (LaPresse) – Calciomercato.itMancini e compagni, invece, saranno di scena all'Olimpico, contro la Fiorentina. La corsa alla Champions League si preannuncia davvero interessante: "Dipenderà dalla freschezza della squadra e dagli episodi che arriveranno, chi li sfrutta prima avrà una buona possibilità – afferma Ranieri in conferenza stampa -.

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

Roma, Ranieri punta la Champions e vuole una squadra super: sfida ad un’altra big per gli obiettivi - Ranieri punta con decisione al quarto posto e Ghisolfi lavora per una Roma da Champions: sfida ad un’altra big per tre obiettivi Roma, Ranieri punta la Champions e Ghisolfi una squadra super: sfida ad un’altra big per gli obiettivi (Ansa Foto) – SerieAnewsUn derby chiuso con un pari, sì, ma con la testa ancora alta. La Roma è lì, pienamente in corsa per un posto in Champions League, e questo non è un dettaglio da poco. 🔗serieanews.com

Roma Champions League, Candela: «Il quarto posto è possibile. Ero certo della rimonta perché Ranieri sa fare una cosa. E la rosa non è così debole come sembrava prima…» - Le parole di Vincent Candela, ex difensore della Roma, sull’obiettivo europeo dei giallorossi: «Il quarto posto è possibile, ecco perchè» La Roma di Ranieri non fa che vincere (13 punti nelle ultime 5 gare) e fa pensare a un possibile rientro nella corsa europea. Ne è convinto anche Vincent Candela, ex difensore francese che ha […] 🔗calcionews24.com

Roma, Ranieri: «Decide Friedkin quando annunciare l'allenatore. Nuovo stadio? In Italia c'è troppa burocrazia, è una vergogna» - Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Fiorentina. Il mister ha messo in guardia i suoi ragazzi: «Sono un'ottima squadra». Poi non ... 🔗msn.com

Ranieri, frecciata agli avversari: "Pressione Champions sulla Roma? È per chi sta lassù..." - A due giorni da Roma-Fiorentina, in programma domenica 4 maggio alle 18, torna a parlare Claudio Ranieri. Dopo aver saltato la conferenza prima di Inter-Roma, per rispetto ai giorni di lutto successiv ... 🔗msn.com

Claudio Ranieri conferma l'addio alla Roma: "Nulla mi farà cambiare idea" - Ranieri ribadisce il suo addio alla Roma, commenta la corsa Champions e critica la burocrazia degli stadi in Italia. 🔗msn.com