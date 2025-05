Rambo 2 – La vendetta | tutto quello che c’è da sapere sul film

Rambo 2 – La vendetta: trama, cast e streaming del film su Italia 1Questa sera, venerdì 2 maggio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Rambo 2 – La vendetta, film del 1985 diretto da George Pan Cosmatos con protagonista, ovviamente, Sylvester Stallone che ha partecipato alla sceneggiatura. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaSono passati pochi mesi dagli eventi del primo film. Il berretto verde reduce della guerra vietnamita John Rambo è costretto ai lavori forzati, a spaccare pietre in un penitenziario di Washington. Rambo viene fatto scarcerare dal Colonnello Trautman a patto di ritornare nel nord del Vietnam per una nuova missione, in modo da riottenere la libertà definitiva. Trautman informa Rambo che la sua missione consiste nel ricercare prigionieri statunitensi in alcuni campi militari vietnamiti.

