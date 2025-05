Rambo 2 – La vendetta | la spiegazione del finale del film

2 – La: ladeldelCon2 – LaSylvester Stallone torna al ruolo che lo ha reso famoso con ildel 1982 (tratto dal romanzo di David Morrell), ovvero quello John J., un ex berretto verde che ha prestato servizio in Vietnam e che è tornato a casa con un nuovo tipo di guerra, che lo ha messo in contrasto con tutti quelli che lo circondano, compresa la polizia locale e la Guardia Nazionale. Imprigionato dopo gli eventi del primoriceve in questo secondo la visita del colonnello Trautman (Richard Crenna) che gli propone di partire per una missione top secret alla ricerca di prigionieri di guerra americani ancora in Vietnam, il che gli garantirebbe la grazia e la libertà.2 – Lapone dunque il tema della redenzione per, non solo per le sue azioni del primo, ma anche per il periodo trascorso come soldato in Vietnam. 🔗 Cinefilos.it