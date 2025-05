Raid israeliani a Damasco Netanyahu | Basta minacce alla comunità drusa

Damasco, in Siria. L’attacco ha fatto seguito all’intimazione rivolta dalle autorità israeliane a Damasco di non mobilitare truppe verso i villaggi del Sud abitati dalla minoranza drusa. Il bombardamento è avvenuto dopo diversi giorni di violenti scontri tra milizie filo-governative e combattenti drusi nei dintorni della capitale siriana.Netanyahu: «Un messaggio chiaro al regime siriano»L’esercito israeliano ha riferito che l’obiettivo dei caccia è stato un sito contiguo alla residenza del presidente Hussein al-Sharaa, mentre fonti siriane vicine al governo hanno indicato che il Raid ha interessato la zona attigua al Palazzo del Popolo. 🔗 Lettera43.it - Raid israeliani a Damasco, Netanyahu: «Basta minacce alla comunità drusa» Nelle prime ore del 2 maggio l’aeronautica militare israeliana ha condotto un’operazione aerea colpendo un’area situata nei pressi della sede presidenziale di, in Siria. L’attacco ha fatto seguito all’intimazione rivolta dalle autorità israeliane adi non mobilitare truppe verso i villaggi del Sud abitati dminoranza. Il bombardamento è avvenuto dopo diversi giorni di violenti scontri tra milizie filo-governative e combattenti drusi nei dintorni della capitale siriana.: «Un messaggio chiaro al regime siriano»L’esercito israeliano ha riferito che l’obiettivo dei caccia è stato un sito contiguoresidenza del presidente Hussein al-Sharaa, mentre fonti siriane vicine al governo hanno indicato che ilha interessato la zona attigua al Palazzo del Popolo. 🔗 Lettera43.it

