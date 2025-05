Ragazzi uccisi a Monreale dolore e applausi ai funerali di Salvo Andrea e Massimo

Monreale si celebrano i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani uccisi nel corso di una sparatoria nella notte tra sabato e domenica, a pochi passi dal Duomo. Accolti da un lunghissimo applauso i feretri bianchi dei tre Ragazzi. Su ognuna delle tre bare la foto della .

Ragazzi uccisi a Monreale, il 19enne che ha sparato resta in carcere - (Adnkronos) – Resta in carcere Salvatore Calvaruso, il 19enne arrestato con l'accusa di avere ucciso tre giovani a Monreale, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il gip di Palermo ha infatti convalidato il fermo di polizia giudiziaria e ha emesso la custodia cautelare in carcere. Ieri, durante l'interrogatorio di garanzia, il giovane si è […] 🔗periodicodaily.com

'Come guidate?', poi gli spari: 3 ragazzi uccisi in piazza a Monreale. Sospettato un 19enne | ?Le ultime ore di Salvatore, Andrea, Massimo - Monreale, dietro la sparatoria che ha causato la morte di tre persone una battuta sulla guida dei motorini. Interrogato dai carabinieri un 19enne sospettato di avere avuto un ruolo nel delitto: militari insospettiti dalla denuncia di furto del motorino 🔗xml2.corriere.it

Strage Monreale, la mamma di Salvatore Calvaruso: «Mi dispiace per i ragazzi uccisi e per mio figlio, anche lui è un gran lavoratore» - «Mi dispiace per mio figlio, per le persone uccise, per tutto quello che è successo. Al momento non sappiamo nulla. Siamo distrutti». La madre di Salvatore Calvaruso, il 19enne... 🔗leggo.it

Ragazzi uccisi a Monreale, dolore e applausi ai funerali di Salvo, Andrea e Massimo - (Adnkronos) - A Monreale si celebrano i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani uccisi nel corso di una sparatoria nella notte tra sabato e domenica, a pochi passi ... 🔗msn.com

Dolore, rabbia e silenzio surreale, Monreale si ferma attonita per l’ultimo saluto a Salvatore, Andrea e Massimo - C’è un silenzio surreale oggi a Monreale. Un silenzio carico di dolore, un silenzio che la cittadina Normanna non ha sentito praticamente mai. E’ il giorno del funerali dei tre […] ... 🔗blogsicilia.it

Strage di Monreale, il giorno del dolore, oggi i funerali delle tre giovani vittime - Tappeti di fiori, striscioni e fotografie all'ingresso della cattedrale di Monreale (Palermo) in attesa dell'inizio dei funerali di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, i tre giovani monreale ... 🔗msn.com