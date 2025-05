Ragazza di 15 anni investita sulle strisce pedonali a Torino operata d’urgenza alla testa | è grave

anni è stata investita sulle strisce da un'auto nel pomeriggio del primo maggio a Montaldo Dora (Torino). La 15enne è stata immediatamente soccorsa e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cto del capoluogo piemontese. Qui è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla testa per un trauma cranico. La prognosi resta riservata. 🔗 Una ragazzina di 15è statada un'auto nel pomeriggio del primo maggio a Montaldo Dora (). La 15enne è stata immediatamente soccorsa e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cto del capoluogo piemontese. Qui è stata sottoposta a un intervento chirurgicoper un trauma cranico. La prognosi resta riservata. 🔗 Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ragazza di 15 anni investita da un’auto a Montalto Dora: è in gravi condizioni al Cto di Torino - È in gravi condizioni una ragazza di 15 anni investita da un’auto a Montalto Dora nel pomeriggio di giovedì 1 maggio 2025. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 26, in una zona centrale del paese, mentre la giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, secondo quanto... 🔗torinotoday.it

Ragazza di 19 anni investita da un'auto: ipotesi di un gesto volontario del fidanzato. Ora è ricoverata grave a Roma - E' in prognosi riservata una diciannovenne di Paliano, l'ipotesi è che sia stata investita intenzionalmente dal suo fidanzato. Il terribile episodio è accaduto intorno alle... 🔗ilmessaggero.it

Roma, ragazza di 15 anni violentata due volte da due coetanei - La notizia di una ragazza di 15 anni violentata due volte da due coetanei, uno di 15 e uno di 17 anni, ha scosso la comunità di Anzio e Nettuno. Questo caso tragico è stato riportato alle autorità grazie all’intervento di un passante che ha sentito le urla della giovane da un garage.Leggi anche: Latina, 12enne sposata e incinta: 4 indagati per violenza sessuale La ricostruzione degli eventi La ragazza ha raccontato che il primo episodio di violenza risale al 15 agosto 2024. 🔗thesocialpost.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Investita sulle strisce nel Torinese, grave ragazza di 15 anni; Ragazza di 15 anni investita sulle strisce pedonali a Torino, operata d'urgenza alla testa: è grave; Ragazza di 15 anni investita da un’auto a Montalto Dora: è in gravi condizioni al Cto di Torino; Investita sulle strisce pedonali a Montalto Dora, grave una ragazza di 15 anni: operata d'urgenza a Torino. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Investita sulle strisce nel Torinese, grave ragazza 15enne - Una ragazza di 15 anni è stata investita da un'auto ieri pomeriggio a Montaldo Dora (Torino) ed è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cto di Torino. L'incidente è avvenuto sulla statale 26, in ... 🔗msn.com

Investita sulle strisce nel Torinese, grave ragazza di 15 anni - Una ragazza di 15 anni è stata investita da un'auto ieri pomeriggio a Montaldo Dora (in provincia di Torino) ed è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cto del capoluogo piemontese. L'incidente ... 🔗msn.com

Ragazza investita a Montaldo Dora, ricoverata in gravi condizioni dopo incidente sulle strisce pedonali - Una ragazza di 15 anni investita sulle strisce pedonali della statale 26 a Montaldo Dora, Torino; ricoverata in prognosi riservata al Cto di Torino, indagini in corso da parte dei carabinieri di Ivrea ... 🔗gaeta.it