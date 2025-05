Ragazza di 15 anni investita da un’auto a Montalto Dora | è in gravi condizioni al Cto di Torino

gravi condizioni una Ragazza di 15 anni investita da un’auto a Montalto Dora nel pomeriggio di giovedì 1 maggio 2025. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 26, in una zona centrale del paese, mentre la giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, secondo quanto. 🔗 Torinotoday.it - Ragazza di 15 anni investita da un’auto a Montalto Dora: è in gravi condizioni al Cto di Torino È inunadi 15danel pomeriggio di giovedì 1 maggio 2025. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 26, in una zona centrale del paese, mentre la giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, secondo quanto. 🔗 Torinotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Ragazza di 19 anni investita da un'auto: ipotesi di un gesto volontario del fidanzato. Ora è ricoverata grave a Roma - E' in prognosi riservata una diciannovenne di Paliano, l'ipotesi è che sia stata investita intenzionalmente dal suo fidanzato. Il terribile episodio è accaduto intorno alle... 🔗ilmessaggero.it

Roma, ragazza di 15 anni violentata due volte da due coetanei - La notizia di una ragazza di 15 anni violentata due volte da due coetanei, uno di 15 e uno di 17 anni, ha scosso la comunità di Anzio e Nettuno. Questo caso tragico è stato riportato alle autorità grazie all’intervento di un passante che ha sentito le urla della giovane da un garage.Leggi anche: Latina, 12enne sposata e incinta: 4 indagati per violenza sessuale La ricostruzione degli eventi La ragazza ha raccontato che il primo episodio di violenza risale al 15 agosto 2024. 🔗thesocialpost.it

Ragazza di 15 anni violentata due volte: "Avevano coltelli a serramanico, poi l'incubo" - Avrebbe subìto due violenze sessuali di gruppo da parte di due coetanei, uno di 15 e uno di 17 anni, tra Anzio e Nettuno. Questa la denuncia di una ragazza di 15 anni che ha raccontato i presunti stupri alle autorità. I carabinieri sono arrivati a lei grazie alla chiamata di un uomo al 112 che... 🔗europa.today.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ragazza di 15 anni investita da un’auto a Montalto Dora: è in gravi condizioni al Cto di Torino; 15enne falciata da un’auto: operata d’urgenza al Regina Margherita, è grave; Grave incidente a Montalto Dora: 15enne investita da un'auto; 15enne investita a Montalto Dora: operata alla testa, è grave. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

15enne investita a Montalto Dora: in elicottero al Regina Margherita di Torino per un grave trauma cranico - Ora tocca ai carabinieri della locale tenenza a effettuare i rilievi per poter ricostruire la dinamica dell'incidente ... 🔗quotidianopiemontese.it

15enne investita a Montalto Dora: operata alla testa, è grave - 15enne investita a Montalto Dora: operata alla testa, è grave. La ragazza è stata trasportata in elisoccorso al Regina Margherita e sottoposta a un delicato intervento. 15enne investita Montalto Dora ... 🔗primailcanavese.it

Gravissimo investimento di una ragazza di 15 anni a Montalto Dora vicino al semaforo centrale - Una ragazza di 15 anni investita a Montalto Dora il 1° maggio 2025, soccorsa dal 118 e trasportata in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino; indagano i carabinieri. 🔗gaeta.it