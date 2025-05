Ragazza 24enne vuole lanciarsi da un ponte a Montoro e suicidarsi come i carabinieri sono riusciti a salvarla

Ieri in Campania: 24enne vuole farla finita, salvata dai Carabinieri. Ipotesi di omicidio per la morte di Carmela Quaranta - Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, giovedì primo maggio 2025. Avellino – A Montoro, una 24enne del posto aveva deciso di farla finita lanciandosi da un ponte delle ferrovie alla frazione Piano. Grazie alla segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato la predetta in evidente stato confusionale nei pressi del ponte, l’operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Avellino ha disposto l’immediato intervento di una pattuglia della Stazione di Solofra, già di perlustrazione in quell’area. 🔗anteprima24.it

