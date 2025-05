Rafa Marin titolare contro il Lecce? Dalla Spagna non hanno dubbi

contro i pugliesi? L’analisi delle sue prestazioni.Le difficoltà del Napoli in difesa sono evidenti. Gli infortuni che hanno colpito Juan Jesus e Alessandro Buongiorno pesano notevolmente sulla gestione di Antonio Conte, che contro il Lecce dovrà inventarsi qualcosa.Le ipotesi di Mathias Olivera centrale di difesa al fianco di Rrahmani crescono sempre di più, anche se a dir .a verità il tecnico azzurro la soluzione in panchina ce l’avrebbe. Rafa Marin, però, non ha mai convinto Conte che tutt’ora stenta a metterlo in campo nonostante l’emergenza.Dalla Spagna, invece, credono nel difensore classe 2002. Il quotidiano spagnolo Marca analizza le poche prestazioni di Rafa Marin, di fatto elogiandone alcuni dati importanti.“Rafa Marín ha trovato la strada giusta nel momento cruciale della stagione. 🔗 Spazionapoli.it - Rafa Marin titolare contro il Lecce? Dalla Spagna non hanno dubbi Il difensore spagnolo nell’11 di partenzai pugliesi? L’analisi delle sue prestazioni.Le difficoltà del Napoli in difesa sono evidenti. Gli infortuni checolpito Juan Jesus e Alessandro Buongiorno pesano notevolmente sulla gestione di Antonio Conte, cheildovrà inventarsi qualcosa.Le ipotesi di Mathias Olivera centrale di difesa al fianco di Rrahmani crescono sempre di più, anche se a dir .a verità il tecnico azzurro la soluzione in panchina ce l’avrebbe., però, non ha mai convinto Conte che tutt’ora stenta a metterlo in campo nonostante l’emergenza., invece, credono nel difensore classe 2002. Il quotidiano spagnolo Marca analizza le poche prestazioni di, di fatto elogiandone alcuni dati importanti.“Marín ha trovato la strada giusta nel momento cruciale della stagione. 🔗 Spazionapoli.it

Cosa riportano altre fonti

Rafa Marin partirà titolare contro il Monza - Corriere dello Sport – Rafa Marin partirà titolare contro il Monza: affiancherà Rrahmani L’edizione odierna del quotidiano, ha anticipato le mosse di Conte in vista … L'articolo Rafa Marin partirà titolare contro il Monza proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Rafa Marin in pole contro il Monza: difesa corta per Conte - Corriere dello Sport – Rafa Marin in pole contro il Monza: difesa corta per Conte L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione … L'articolo Rafa Marin in pole contro il Monza: difesa corta per Conte proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Davvero contro il Monza giocherà Rafa Marin? Lukaku e McTominay strepitosi, cambi al solito tardivi - Davvero contro il Monza giocherà Rafa Marin? Lukaku e McTominay strepitosi, cambi al solito tardivi Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli che ci permette di rimanere nella scia dell’Inter. Dopo un primo tempo così così, che gli azzurri comunque hanno terminato in vantaggio, nel secondo tempo il Napoli ha dilagato asfaltando letteralmente un modesto Empoli. Infatti nel secondo tempo oltre a fare altri 2 gol, il Napoli ha avuto tante altre occasioni. 🔗ilnapolista.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Conte a Lecce dà fiducia a Rafa Marin, il Napoli con il 4-3-3 e senza Raspadori (Sportmediaset); Rafa Marin non ha convinto, torna in panchina contro il Torino? Repubblica: con Conte il feeling non è mai nato; SKY - Rafa Marin titolare a Monza, ma dove? C'è un dubbio da sciogliere; Napoli, è il momento di Rafa Marin: sarà titolare con il Monza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dalla Spagna esaltano Rafa Marin: "Con lui la lotta scudetto è in buone mani" - Il Napoli, in vista della partita contro il Lecce, sarà in piena emergenza in difesa. Antonio Conte non avrà infatti a propria disposizione Alessandro Buongiorno e Juan Jesus. Di conseguenza gli unici ... 🔗msn.com

DALLA SPAGNA - Con Rafa Marin la lotta Scudetto è in buone mani - Il quotidiano Marca elogia il difensore del Napoli Rafa Marin: "Rafa Marín ha trovato la strada giusta nel momento cruciale della stagione. Esordisce da titolare in campionato, mantenendo la porta inv ... 🔗napolimagazine.com

Conte a Lecce dà fiducia a Rafa Marin, il Napoli con il 4-3-3 e senza Raspadori (Sportmediaset) - Secondo le probabili formazioni di Sportmediaset, il Napoli a Lecce con il consueto 4-3-3 con Rafa Marin centrale in difesa ... 🔗ilnapolista.it